SSV geht als Titelverteidiger ins Turnier

Volles Haus: Beim Bad Emstal-Cup sind die Ränge der Sander Großsporthalle traditionell gut gefüllt. Auch in diesem Jahr bieten die Veranstalter wieder ein hochkarätig besetztes Turnier an. Unser Bild entstand im vergangenen Jahr. Foto: zih

Sand. 21 Mal fand es bereits statt: Das Turnier um den Bad Emstal-Cup. Und in diesen gut zwei Jahrzehnten hat sich das Hallenturnier bei den Fußballmannschaften einen exzellenten Ruf erworben. Am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Januar ist es wieder soweit. Dann wird in der Sander Großsporthalle wieder hochklassige Fußballkost geboten. Gemeinsam veranstalten der Kreisoberligist SV Balhorn und der Verbandsligist SSV Sand das Hallenfußballturnier um den Bad Emstal-Cup für Seniorenmannschaften.

16 Mannschaften, von der A- bis zur Verbandsliga, aufgeteilt in vier Gruppen, haben ihre Teilnahme zugesagt. Als Titelverteidiger geht der Verbandsligist SSV Sand ins Rennen. Doch auch die unterklassigeren Mannschaften haben Chancen, weit zu kommen, wie das Turnier im vergangenen Jahr zeigte. Da kam der mit veranstaltende SV Balhorn bis in Finale und musste sich erst dort dem zwei Klassen höher angesiedeltem SSV mit 2:3 geschlagen geben.

Der Budenzauber in der Kiste, gespielt wird in einer Rundumbande, beginnt am Samstag, 13. Januar, 13 Uhr. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich jeweils die Mannschaften auf den Plätzen eins und zwei für die Zwischen- und Endrunde, die am Sonntag, 14. Januar, ebenfalls um 13 Uhr angepfiffen wird. Die Halbfinalpaarungen beginnen um 16.40 Uhr. Das Spiel um Platz drei geht ab 17.40 Uhr über die Bühne, Anstoß für das Finale ist dann um 18 Uhr.

Vor dem Halbfinale und vor den Endspielen gibt es jeweils ein Einlagespiel der Bambinis der JSG Bad Emstal/Elbenberg.

Blitzturnier

Der Ball rollt in der Sander Großsporthalle aber schon am Freitag, 12. Januar, beim um 18 Uhr beginnenden traditionellen Bad Emstalcup-Blitzturnier für Altherrenmannschaften. In der Gruppe A werfen der FSV Dörnberg, FC Heinebach und SV Balhorn ihren Hut in den Ring, in der Gruppe B spielen die SG Kirchberg/Lohne, der TSV Oberzwehren und SSV Sand. Die Entscheidung über den Turniersieg fällt um 20.06 Uhr im Finale. (zih)