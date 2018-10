Gelingt Calden/Meimbressen die Wende?

Zum Abschluss der Vorrunde in der Fußball-Gruppenliga gastiert der Tabellenletzte TSV Wichmannshausen am Samstag (15 Uhr) auf dem Kaiserplatz.

Gelingt den Vereinigten nach drei Niederlagen in Serie der Befreiungsschlag gegen den Wiederaufsteiger? Richtig glänzen konnten beide Kontrahenten zuletzt nicht, obwohl dem TSV immerhin zuletzt gegen Vollmarshausen ein 1:0-Sieg gelang und die Elf von Trainer Gerd Werner damit wieder etwas Land in Sicht hat. Bis zum vorletzten Rang sind es aber dennoch fünf Punkte Rückstand, sie sind gefordert, auch in Calden etwas Zählbares zu holen.

Die Caldener wissen was die Stunde geschlagen hat. „Vier Punkte bis zum abstiegsrelevanten dreizehnten Rang sind kein Ruhekissen“, ist sich SG-Kapitän Marcel Schindler bewusst. Jetzt sei Zusammenhalt gefordert, die Stimmung innerhalb der Mannschaft sei trotz der Negativerlebnisse der letzten Wochen positiv. Vielleicht komme jetzt so ein Gegner wie Wichmannshausen genau recht. Schwer zu bespielen sei die Elf aus dem Werra/Meißner-Kreis aber dennoch und es sei daran erinnert, dass die Wichmänner in der vorletzten Saison mit 2:1 auf dem Kaiserplatz siegten, dann abstiegen und sofort wieder aufgestiegen sind.

Schwache Abwehr

35 Gegentreffer, nur Herleshausen/N./U. und eben Wichmannshausen kassierten mehr, sind die Achillesferse für SG-Coach Jens Alter und seine Mannen. Außerdem fehlt die Konstanz, zuletzt gab es wieder nur in den zweiten 45 Minuten eine überzeugende Leistung und da lief man aber jeweils schon einem 0:2-Rückstand hinterher. Es muss mal wieder die eigene Führung her und „jeder solle sich auf sich selber konzentrieren“, meint Schindler. Den Spielern, die fehlten, nachzutrauern, helfe auf Dauer nicht, der gesamte Kader habe genug Potenzial für die Liga und das gelte es am Samstag und den kommenden Wochen abzurufen. (zyh)