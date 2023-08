Gibt es den ersten Dreier?

Von: Michael Wepler

Teilen

Sand – In der Vorsaison startete der Fußball-Verbandsligist SSV Sand mit drei Niederlagen in die Saison, konnte am Ende aber durch einen starken Schlussspurt noch den Klassenerhalt schaffen. In der neuen Saison verloren die personell veränderten Sander ihre ersten beiden Spiele in Lichtenau und gegen Barockstadt Fulda/Lehnerz II. Am Samstag (16 Uhr) steht nun auf dem Sportplatz am Hain das dritte Ligaspiel bei der SG Eiterfeld/Leimbach an.

Beim Aufsteiger hofft der SSV auf das erste Erfolgserlebnis. Wir liefern fünf Gründe, warum es diesmal mit einem Sieg klappt:

1. Weil die Leistungen in den ersten Spielen stimmten

Zwar verloren die Sander ihre ersten beiden Spiele in Lichtenau mit 1:2 und zu Hause gegen Barockstadt II mit 1:3, doch die Leistungen konnten sich durchaus sehen lassen. „In den letzten Spielen haben wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert“, macht SSV-Spielertrainer Tobias Oliev eine positive Entwicklung seiner neuen Elf gegenüber den durchwachsenen Vorbereitungsspielen aus.

2. Mehr Verbandsligaerfahrung

Die ersten beiden Gegner platzierten sich in der Vorsaison in der oberen Tabellenhälfte, beziehungsweise im oberen Drittel. Nun steht das Spiel beim Aufsteiger an, der seit 2011 nicht mehr in dieser Liga gespielt hat. Auch wenn der Neuling mit viel Euphorie in die Saison geht und mit dem Sieg beim hoch gehandelten CSC 03 Kassel mit einem gar nicht einmal unverdienten 1:0 aufhorchen ließ, können sich die Sander Hoffnung auf einen Erfolg machen, denn schließlich geht es gegen einen Gegner, der sich ebenso wie sie den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt hat und sein erstes Heimspiel mit 0:3 gegen Eichenzell verlor.

3. Weil diesmal ein 1:0 reichen wird

In der 7. und 16. Minute gingen die Sander in den ersten beiden Spielen jeweils mit 1:0 in Führung, ehe sie sich am Ende noch geschlagen geben mussten. Ein drittes Mal wird es nicht passieren, eine 1:0-Führung aus der Hand zu geben.

4. Gute Erinnerungen an die früheren Spiele

Die Bilanz gegen Eiterfeld/Leimbach ist mit vier Siegen gegenüber zwei Niederlagen positiv. Zuletzt trafen beide Mannschaften in der Saison 2010/11 aufeinander. Dabei gab es in Eiterfeld einen 1:0-Erfolg. Das Heimspiel endete gar mit einem 3:0.

5. Umgang mit Druck

Druck sind die Sander aus der vergangenen Spielzeit gewohnt, als ihnen aus einer fast hoffnungslosen Lage im letzten Saisonabschnitt wichtige Siege zum Klassenerhalt gelangen. (Michael Wepler)