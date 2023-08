Gibt’s Zuhause die ersten Punkte?

Von: Ralf Heere

Teilen

Gegen den Ex-Klub: Florian Rulff (rechts) wechselte in der Sommerpause von der SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau zum Tupso Grebenstein II. Archiv © Reinhard Michl

Ersen – Heimpremiere für die neue SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau in der Fußball-Kreisoberliga. Am Sonntag (15 Uhr) geht es auf dem Erser Berg gegen den Tuspo Grebenstein II. Das bedeutet geballte Kreisoberligaerfahrung im direkten Vergleich, denn die Tuspo-Zweitvertretung geht mittlerweile schon in die 13. Saison, der TSV Ersen war eigenständig seit der Gründung der Liga im Jahr 2009 dabei.

Die 13 sollte keine Unglückszahl für die Schützlinge von Trainer Alessandro Siciliano sein, deswegen wäre der erste Dreierpack schon mal ein kleines Ruhekissen für die nächsten Wochen. In den vergangenen Jahren fanden sich beide Teams stets in den Niederungen der Tabelle wieder und bei der SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau gibt man sich auch leinen Illusionen hin.

„Wir wissen, dass es eine schwierige Saison wird“, sagt einer der beiden SG-Vorsitzenden, Lothar Salokat (Ersen). Alle Leistungsträger hätten sie nicht halten können und einer der Besten aus der B-Ligamannschaft der „alten“ SG, Florian Rulff, schnürt jetzt für den kommenden Gegner die Schuhe.

Rulff hat mit einem Tor gegen Deisel auch gleich am ersten Spieltag auf sich aufmerksam gemacht und der Grebensteiner Routinier Hannes Drube sieht Potenzial bei dem Stürmer, „wenn er im Training richtig mitzieht.“

An einem Strang ziehen sie bei der Spielgemeinschaft, da sind sich Salokat und der andere Vorsitzende, Friedrich Euler (Ostheim), einig. Bisher sei das ganz gut angelaufen und die ersten 45 Minuten gegen Weser/Diemel seien ja auch ordentlich gewesen. Warum die Mannschaft nach der Pause aber dermaßen eingebrochen ist, soll unter der Woche im Training möglichst herausgefiltert und bis zum Sonntag abgestellt werden.

„Wir brauchen Geduld, auch im Umfeld“, so die Bitte von Salokat, der am Sonntag in Ersen auch auf etliche Zuschauer aus den anderen drei Ortsteilen der SG hofft. Ob auf Dauer der Zuschauerzuspruch bei den Liebenauern wieder ansteigen wird, hängt auch vom sportlichen Erfolg ab – dessen ist sich Salokat bewusst. Deswegen wäre ein Erfolg gegen Grebenstein II und gerade im ersten Heimspiel, auch so wertvoll für alle Beteiligten rund um die neue Spielgemeinschaft. (Ralf Heere)