Gibt’s am Sonntag die große Feier?

Den Aufstieg feiern können die Spieler von Hombressen/Udenhausen. Vor drei Jahren erst kamen sie in die Gruppenliga, am Sonntag können sie die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt machen. Foto: Hormeister

Hombressen – Es ist so eine Art „Spiel des Jahres“ für die SG Hombressen/Udenhausen, wenn sie am Sonntag als Spitzenreiter der Fußball-Gruppenliga um 15 Uhr in Hombressen den Tabellenzweiten TSV Rothwesten empfängt.

Wie ist denn die Ausgangslage?

Die Vereinigten haben vor dem drittletzten Spieltag sechs Punkte Vorsprung auf Rothwesten. Mit einem Sieg sind sie Meister und Direktaufsteiger in die Verbandsliga. Sollte es zu einem Unentschieden kommen, würde noch ein Zähler fehlen und der Relegationsplatz wäre dann auch sicher für die Siemers-Elf. Nur bei einer Niederlage könnte es noch mal interessant werden, weil Rothwesten auch im direkten Vergleich besser ist.

Wie beurteilt SG-Torjäger Dominik Lohne die Chancen auf den vorzeitigen Aufstieg?

Der Co-Trainer der Vereinigten, der auch für die kommende Saison schon zugesagt hat, geht mit einem guten Gefühl in die Partie. Besonders der hohe Sieg gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen habe viel Selbstvertrauen gegeben. Den Druck sieht Lohne eindeutig auf Seiten des Gegners, der gewinnen muss, um sich noch eine theoretische Chance auf die direkte Rückkehr in die Verbandsliga zu erhalten. Spielerisch könne seine SG mit dem TSV Rothwesten auf alle Fälle mithalten, glaubt der bisher 21 mal erfolgreiche Torschütze.

Wie verlief das Hinspiel?

Aus der herben 1:5-Niederlage ergibt sich ein weiterer Ansporn für Hombressen/Udenhausen. „Da haben wir noch eine Rechnung offen“, sagt Lohne dazu. Die SG ging damals sogar mit 1:0 in Führung, lag aber zur Halbzeit schon mit 1:2 zurück und kassierte dann noch drei weitere Gegentore im zweiten Durchgang. Eine von zwei Niederlagen des Tabellenführers in dieser Saison.

Wie ist der Trend der letzten Wochen?

Der verläuft genau parallel. In den letzten sechs Partien gab es für beide je fünf Siege und ein Remis, aber gerade das 1:1 am letzen Spieltag gegen Vellmar II hat Rothwesten so unter Zugzwang gesetzt.

Wie ist Rothwesten einzuschätzen?

Die Mannschaft ist genau wie die SG sehr heimstark. Wenn sie verloren hat, dann nur auswärts. In der Offensive ist sie mit 20 Treffern weniger nicht so breit aufgestellt wie die Vereinigten. Aber sie hat kein Gegentor mehr als die Siemers-Schützlinge kassiert. Die Mannschaft von Trainer Patrick Klein spielte viele Jahre in der Verbandsliga und hat daraus auch noch viele Spieler im Kader wie Eckhardt, Losic, Seeger, Trabner und Kapitän Siewert, um nur einige zu nennen.

Wie ist die personelle Lage bei Hombressen/Udenhausen?

Mit Oliver Speer ist der Einstz von einem der Leistungsträger bei der SG fraglich. Letzte Woche verletzte er sich beim Aufwärmen für die Partie in Breuna. Die beiden A-Junioren Lennart Carrier und Michael Hecker werden auch wieder zum Kader gehören. Lucas Hecker trainiert wieder voll mit und bietet sich auch an. Der Kader ist also noch besser bestückt als beim 7:1 gegen Wettesingen/B./O. zyh