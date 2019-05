Grebenstein darf weiter hoffen

Der Tuspo Grebenstein hat mit dem 3:2 (1:0)-Sieg beim Dritten der Fußball-Verbandsliga, der SG Barockstadt Fulda/Lehnerz II, die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt.

Die Ausgangsposition ist aber weiterhin eher ungünstig, weil der Viertletzte nur noch ein Spiel zu absolvieren hat. Ihre kleine Chance wollten die Grebensteiner unbedingt nutzen und gingen sehr früh durch ein Traumtor von Dennis Schanze (2.) in Führung. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit waren die hochmotivierten Gäste die spielbestimmende Mannschaft. Die Gastgeber, die zwei Tage vorher schon mit 0:4 in Willingen verloren hatten, strahlten nach vorne nur wenig Torgefahr aus. Das änderte sich aber in der zweiten Hälfte. Bereits in der 48. Minute konnte Christoph Sternstein nach schöner Vorarbeit von Erik Heinze zum 1:1 ausgleichen, als er frei vor Torwart Andre Schreiber auftauchte. Nach einem Pressschlag gelang Leon Wittke für die nun überlegenen Gastgeber das 2:1 (69.). Zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend erzielte Manuel Frey nach Vorarbeit von Leon Ungewickel das 2:2 (75.). Es kam sogar noch besser, denn als Wittke den Ball an die Hand geköpft bekam, entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Schanze behielt die Nerven und verwandelte souverän zum 3:2-Siegtreffer (85.). Einen Wermutstropfen gab es aber noch, als Tobias Möller in der Schlussminute wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte sah. zmw