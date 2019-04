Grebenstein empfängt Sand

+ © Hofmeister Torschütze im Hinspiel: Leon Ungewickl (links), hier gegen Dörnbergs Fabrice Hansch, traf beim 1:1 in Sand. © Hofmeister

Für den Tuspo Grebenstein beginnt die heiße Phase im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga Nord. Den Auftakt macht am heutigen Mittwoch (18.15 Uhr) im heimischen Sauertalstadion die Partie gegen den SSV Sand. Nach dem ausgefallenen Wochenendspiel gegen den OSC Vellmar stehen dem Tuspo nun Englische Wochen mit Spielen im Rhythmus von drei oder vier Tagen an. Der SSV Sand ist dabei gleich ein richtig dicker Brocken. Im Hinspiel erreichten die Grebensteiner durch einen Treffer von Leon Ungewickel in der Nachspielzeit noch ein 1:1-Remis.