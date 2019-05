Grebenstein kann nur noch gewinnen

Folgt der Tuspo Grebenstein dem FSV Dörnberg in die Gruppenliga? Leon Ungewickl (links), hier gegen Fabrice Hansch, muss mit seiner Mannschaft in Johannesberg siegen und auf Schützenhilfe hoffen.

Kann der Tuspo Grebenstein noch den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga schaffen? Die Frage wird am Samstag (16 Uhr) im letzten Saisonspiel bei der SG Johannesberg beantwortet.

Allerdings ist die Ausgangsposition alles andere als günstig, sodass der Klassenerhalt einem Wunder gleichkommen würde. Um das erste Kapitel vom „Wunder von Johannesberg“ schreiben zu können, benötigt der Tuspo unbedingt einen Sieg. Gleichzeitig darf der Fünftletzte Schwalmstadt sein Heimspiel gegen den bereits abgestiegenen Vorletzten Kaufungen nicht gewinnen. Diese Szenarien werden aber noch nicht reichen, denn eine Liga höher muss der Viertletzte Flieden den KSV Hessen Kassel, der noch auf den Relegationsplatz zur Regionalliga hofft, schlagen und Konkurrent Friedberg darf gegen Baunatal nicht gewinnen. Unterm Strich sind das schon viele Faktoren, die zum Klassenerhalt zusammenpassen müssen. „Im Fußball passieren oft überraschende Dinge“, will der zum Saisonende scheidende Tuspo-Trainer Valentin Plavcic an die Minichance seiner Elf glauben.

Beeinflussen können die Grebensteiner nur ihr eigenes Spiel in Johannesberg. Die Osthessen liegen auf dem neunten Rang. In der Vorwoche verloren sie mit 0:4 in Willingen, nachdem sie eine Woche zuvor Kaufungen mit 4:0 besiegt hatten.

Plavcic hat sich den kommenden Gegner beim 2:2 gegen Vellmar angesehen und zeigte sich durchaus beeindruckt: „Das ist eine Mannschaft mit guten Qualitäten, die eigentlich noch besser stehen müsste.“

Der Tuspo hat die Minichance mit dem überraschenden 3:2-Erfolg vor zwei Wochen beim Vierten Barockstadt Fulda/Lehnerz II gewahrt. „Wir wollen auch in Johannesberg offensiv spielen und Charakter zeigen“, will Plavcic die Minichance mit einem couragierten Auftritt angehen. Fehlen wird der gesperrte Abwehrchef Tobias Möller. Dazu ist fraglich, ob Mario Bajo nach seiner Verletzung zurückkehren wird.

Sicherlich gut getan hat die zweiwöchige Pause den zuletzt angeschlagenen Hannes Drube, Dennis Schanze und Adrian Schäfer. Mut könnte auch das Hinspiel machen, als der Tuspo 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft war, sich zahlreiche Chancen herausspielte, aber einfach das Tor nicht traf. zmw