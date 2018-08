Grebenstein muss zum Mitaufsteiger TSG Sandershausen 

Wiedersehen eine Klasse höher: Vergangenes Jahr trafen Sandershausen und Grebenstein in der Gruppenliga aufeinander. Jetzt kämpfen beide in der Verbandsliga um Punkte. Unser Bild zeigt die GrebensteinerSteffen Fried, der am Sonntag fehlen wird, und Jörn Metzner, die Sascha Hebold in die Zange nehmen.

Grebenstein. Auch das zweite Spiel der noch jungen Saison in der Fußball-Verbandsliga bestreitet der Aufsteiger Tuspo Grebenstein auswärts.

Nach dem 2:2 zum Auftakt beim Nachbarn Dörnberg steht nun am Sonntag das Spiel beim Mitaufsteiger TSG Sandershausen an, der in der Vorsaison als Gruppenligameister vor dem Tuspo den direkten Aufstieg in die Verbandsliga schaffte, während die Grebensteiner anschließend über den schweren Weg der Relegation den Aufstieg schafften. Ursprünglich für 15 Uhr terminiert, wurde die Partie wegen der erwarteten anhaltenden Hitze in die Abendstunden verlegt. Anpfiff in Sandershausen ist um 18 Uhr.

Wir haben einige Fragen und Antworten zusammengestellt.

Wie ist die Lage beim Tuspo?

Von der 0:7-Pleite im letzten Testspiel gegen Baunatal zeigten sich die Grebensteiner in ihrem Auftaktspiel in Dörnberg gut erholt. Nach einem durchwachsenen Start und einem frühen Rückstand konnten sie sich deutlich steigern und hatten sogar die Chance, das Spiel zu gewinnen. Das 2:2 im Bergstadion ist aber ein gelungener Anfang gewesen.

Wie ist die Lage bei Sandershausen?

Sandershausen ist ein echter Neuling in der Liga. Die Mannschaft hat aber viele gestandene Spieler in ihren Reihen wie die hessenligaerfahrenen Justin Schumann, Christopher Minne und Felix Bredow. Im Angriff spielte der 34-jährige Routinier Tobias Rühlmann mit 33 Toren eine überragende letzte Gruppenligasaison. Die Mannschaft ist bei vier Zu- und vier Abgängen eingespielt. Den nach Vellmar gewechselten Angreifer Sebastian Ullrich ersetzt der von Calden gekommene Marc Zuschlag. Dazu hat die TSG mit Friedhelm Janusch einen sehr erfahrenen Trainer, der die Spielklasse bestens kennt. Im ersten Spiel überzeugte die TSG gleich mit einem 2:0-Erfolg über den Überraschungsdritten der Vorsaison, Johannesberg.

Was erwartet TuSpo-Trainer Valentin Plavcic?

„Sandershausen hat eine spielstarke Mannschaft, die nach dem Sieg über Johannesberg mit viel Euphorie ins Spiel gehen wird. Ich erwartete daher ein gutes Spiel, denn auch wir können auf der Leistung des Dörnberg-Spiels aufbauen“, sagt der Grebensteiner Trainer.

Wie ist die Personallage beim Tuspo?

In Dörnberg musste Grebenstein mit Tobias Möller, Steffen Fried, Manuel Frey, Karim Belarbi und Lars Maiterth gleich auf fünf Spieler verzichten. Dazu schied Adrian Schäfer verletzt aus. Hinter seinem Einsatz steht noch ein Fragezeichen. Dafür werden Möller und Maiterhth wieder zur Verfügung stehen, während Fried, Frey und Belarbi weiter fehlen werden.

Wie verliefen die Spiele der Vorsaison?

!Der TuSpo verlor das Hinspiel bei der TSG nach einer 1:0-Führung noch mit 1:3, konnte dafür das Rückspiel klar mit 3:0 gewinnen.