Grebenstein präsentiert Trainer Mikaeil Shihni

Grebenstein –Mit einem neuen Trainer wird Fußball-Verbandsligist Grebenstein in die nächste Saison starten. Wir haben uns schon mal mit ihm getroffen.

Wie es der Zufall will: Mikaeil Shihni ist auf dem Weg zur Eisdiele in Grebenstein. Es ist Donnerstag und für 17 Uhr ist ein Pressegespräch angesetzt. Der Trainer, der in der nächsten Saison beim Noch-Fußball-Verbandsligisten Grebenstein das Traineramt übernimmt geht schnellen Schrittes in Richtung Treffpunkt, als ihm Valentin Plavcic, Noch-Trainer des Tuspo entgegenkommt. Ein Blick, beide lächeln, umarmen sich.

Keine Frage: Man kennt sich. Bei Shihni ist das kein Wunder. Der 33-jährige gebürtige Iraner, der schon mehr als die Hälfte seines Lebens in Deutschland lebt und auch die hiesige Staatsbürgerschaft hat, kennt ohnehin die nordhessische Fußball-Szene bestens. Fußball ist nicht sein Hobby, Fußball ist seine Leidenschaft, sagt er. Und seine Frau, eine Ärztin, habe manchmal gar den Verdacht, er liebe den Sport mehr als sie, lacht er.

Auch den Tuspo hat er schon öfter spielen gesehen – lange bevor es mit Grebenstein Gespräche gab. Vergangenes Jahr hatte er kein Traineramt innehatte. „Zuvor hab ich sechs Jahre lang wie eine Kerze für das Traineramt gebrannt. Ohne dass das Feuer je erlosch. Ich habe bei keinem einzigen Training gefehlt“, erzählt er. Doch vergangenes Jahr kam sein Sohn zur Welt und der hatte für den Fitness-Trainer Vorrang. Doch da ihm Fußball fehlte, war er immer wieder auf Sportplätzen.

Wie er mit dem Tuspo spielen will, kann er noch nicht sagen. Es hängt zunächst einmal davon ab, in welcher Liga der Verein spielt: „Wenn wir in der Verbandsliga spielen, wird es sicher einfacher, den ein oder anderen Spieler nach Grebenstein zu locken“. Eine Vorentscheidung wird dieses Wochenende fallen.

Wichtig sei aber, sagt er, dass das Grundgerüst der Mannschaft bleibt. Und das sei der Fall, sagt der sportliche Leiter Driton Mazrekaj. Aber es sei klar, dass sich der Tuspo nächste Saison verstärken müsse, gleich ob Gruppen- oder Verbandsliga.

Der Verein ist sich sicher, mit Shihni den richtigen Trainer gefunden zu haben. „Nach den Fußballphilosophen Ede Wolf und Valentin Plavcic wollen wir jemanden, der die Jungs begeistern und mitreißen kann“, sagt Mazrekaj. Und das ist eine Eigenschaft, die dem Iraner von allen Seiten bestätigt wird.

Dass er nach Grebenstein kommt, liegt am gut geführten Verein, der klare Strukturen hat und an den Zuschauern, sagt Shihni. Er hatte mehrere Angebote und diese beiden Dinge gaben letztlich den Ausschlag. Hinzu kommt noch die Herausforderung, Nachwuchsspieler in die Mannschaft zu integrieren. Denn mit dem Training von Jugendmannschaften fing seine Trainerlaufbahn an, die ihn schließlich zur zweiten Mannschaft von Baunatal führte. Dort sammelte er auch Verbandsliga-Erfahrung. Und die, so hofft man in Grebenstein, wird er auch in der nächsten Saison brauchen.