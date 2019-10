Grebenstein tut sich schwer

+ © Hofmeister Laufduell: Jannik Kleinschmidt und Jonas Künneke (rechts). © Hofmeister

Durch das erste Saisontor von Neuzugang Melih Bingül in der 17. Spielminute feierte der Tuspo Grebenstein einen knappen 1:0 (1:0)-Erfolg über den OSC Vellmar II und festigte damit seinen zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Gruppenliga. Das war aber auch schon das Beste am ganzen Spiel, denn überzeugend war die Vorstellung der Grebensteiner keineswegs. „Wir haben nach dem frühen 1:0 zu wenig gemacht. In der zweiten Halbzeit hatten wir vier oder fünf gute Kontermöglichkeiten, die wir einfach schlecht gespielt haben“, bemängelte Tuspo-Trainer Mikaeil Shihni das Spiel seiner Elf.