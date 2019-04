Grebenstein verliert 1:4

Brachte den Tuspo in Führung: Manuel Frey (rechts) wird vom Vellmarer Andrej Cheberenchuk attackiert. Am Ende verliert Grebenstein 1:4. Foto: Michl

Grebenstein – Im letzten Heimspiel der Saison gab es für den Fußball-Verbandsligisten TuSpo Grebenstein eine bittere 1:4 (1:1)-Niederlage gegen den OSC Vellmar.

Hierzu der Schnellcheck:

Geht das Ergebnis in Ordnung?

Der Sieg der Gäste ist nicht unverdient, weil sie im Gegensatz zum Tuspo ihre sich bietenden Chancen besser nutzen konnten. Allerdings entspricht das klare Ergebnis keineswegs dem Spielverlauf.

War das der Abstieg für den Tuspo?

Nein, noch nicht. Eine kleine Chance besteht noch, sollten nur vier Vereine absteigen. Die Chancen haben sich aber noch weiter verschlechtert, so dass die Grebensteiner nun ein größeres Fußballwunder benötigen.

Wie verlief die erste Halbzeit?

Das Spiel begann vielversprechend, denn mit dem ersten guten Angriff ging der Tuspo in Führung. Manuel Frey traf aus etwa 13 Metern in die kurze Ecke (15.). Unmittelbar danach hatte Ungewickel eine große Kopfballchance, traf aber den gegnerischen Verteidiger (16.). Eine zu kurze Kopfballabwehr führte zum Ausgleich. Simon Kauf traf mit einem Direktschuss aus 16 Metern zum 1:1. Den besseren Eindruck in Halbzeit eins hinterließen die Gäste.

Wie ging es nach der Pause weiter?

Mit Vorteilen für den Tuspo. Gleich in den Anfangsminuten mussten die Gäste zweimal auf der Torlinie klären. Wenig später setzte Dennis Schanze einen Schuss von der Strafraumgrenze knapp drüber (59.). Als Steffen Fried rechts frei aufs Tor zulief sahen viele Zuschauer schon das 2:1, doch sein Abspiel konnten die mitgelaufenen Erik Maiterth und Karim Belarbi nicht verwerten (74.). Unmittelbar danach verfehlte Ungewickel mit seinem Schuss nur knapp das lange Eck (75.).

Rächten sich diese vergebenen Chancen?

Leider ja. Als der Tuspo im eigenen Strafraum den Ball nicht klären konnte, traf Serkan Aytemür etwas glücklich auf Höhe des Elfmeterpunktes volley zum 1:2 (85.). Gegen die aufgerückten Gastgeber schlugen die Gäste noch zweimal zu. Zunächst verwandelte Enes Glogic einen Foulelfmeter und in der Nachspielzeit sorgte der freigespielte Maslak für das 1:4.

Was sagte der Tuspo-Trainer zum Spiel?

„Für uns war es heute schwer, weil Baunatal hinten sehr tief stand“, meinte Trainer Valentin Plavcic. Und: „Wir hatten vor der Pause ein Chancenverhältnis von 4:1, so dass der eine Treffer für uns einfach zu wenig war.“

Grebenstein: Schreiber - Trump, T. Möller, Paulus - Bajo (28. Fried), Schanze (74. Maiterth), Drube, Durward (63. Belarbi), Frey - Ungewickel, A. Schäfer.

OSC Vellmar: Annemüller - Siebert, Igel, Wagener, Üstün - Kauf (76. Yantut), Cheberenchuk (63. Brinkmann) - Demai (67. Despotovic), Glogic, Maslak - Aytemür.

Tore:1:0 Frey (15.), 1:1 Kauf (27.), 1:2 Aytemür (85.), 1:3 Glogic (89.), 1:4 Maslak (90.+2.).

Zuschauer:230.

Schiedsrichter: Mario Czieslick (Bad Hersfeld).