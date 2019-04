Grebenstein will Aufwind nutzen

+ © Hofmeister Kämpferisch überzeugend: Steffen Fried (rechts, hier im Spiel gegen Eichenzell) und seine Mitspieler gaben zuletzt keinen Ball verloren und wurden für ihren Einsatz mit sechs Punkten belohnt. © Hofmeister

Nach dem erfolgreichen Osterwochenende mit der vollen Punktzahl steht für den Fußball-Verbandsligisten TuSpo Grebenstein am Samstag (15.30 Uhr) im Sauertalstadion das nächste Heimspiel gegen den SC Willingen an. Es ist bereits das fünftletzte Spiel für die Grebensteiner, die danach noch ein Heim- und drei Auswärtsspiele haben.Durch das 4:0 gegen Eschwege und das 1:0 gegen Eichenzell hat der Tuspo seine Chancen gewahrt. Allerdings wird der aktuell fünftletzte Platz nicht reichen, da in der Hessenliga Flieden und Hünfeld auf einem Abstiegsplatz rangieren.