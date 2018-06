Grebensteins Gegner: ein fußballverrücktes Dorf

TuSpo trifft im Aufstiegsspiel auf Thalau

+ Sorgten in Wabern für Stimmung: Die Fans des TSV Thalau. Am Samstag muss Grebenstein zum osthessischen Vertreter. Beim entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die Verbandsliga werden 2000 Zuschauer erwartet. Foto: Kasiewicz

Thalau. Zum entscheidenden Aufstiegsspiel fährt der TuSpo Grebenstein am Samstag nach Thalau. Holt der TuSpo zumindest einen Punkt, dann spielt er in der nächsten Saison in der Fußball-Verbandsliga.