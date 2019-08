Großer Aufwand nicht belohnt

Bittere 0:1-NIederlage von Hombressen/Udenhausen gegen den CSC 03

+ Marco Siemers, Trainer SG Hombressen/Udenhausen

Udenhausen – Sie haben alles gegeben, doch am Ende stand der Fußball-Verbandsligist SG Hombressen/Udenhausen in seinem zweiten Heimspiel mit leeren Händen da und musste sich dem im Vorfeld der Saison hoch gehandelten CSC 03 Kassel durch ein Tor von Milos Galin in der fünften Minute mit 0:1 geschlagen geben.