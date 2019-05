Großer Schritt zum Klassenerhalt

Meimbressen – Mit dem 3:1 (2:0)-Heimsieg über den VfL Kassel machte die SG Calden/Meimbressen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga.

Dabei zeigte sich SG-Trainer Jens Alter vor allem mit der Leistung seiner Elf in der ersten Hälfte zufrieden: „In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und haben verdient mit 2:0 geführt. Nach der Pause war uns die jüngere Gästemannschaft konditionell überlegen.“

Die erste Chance hatten die Gäste. Für die Gastgeber sorgte erstmals Dennis Faust mit einem Schuss auf die kurze Ecke, den VfL-Torhüter zur Ecke lenkte, für Gefahr (16.). Unmittelbar danach klärte ein Gästeverteidiger im Strafraum gegen Thomas Schindewolf (17.). Nach zwei weiteren vergebenen Chancen von Faust war Daniel Jödecke nach einer Flanke von Lukas Holst plötzlich frei im Strafraum und erzielte die verdiente Führung. Pech hatte wenig später Marcel Schindler, als er mit seinem Kopfball das Lattenkreuz traf (35.).

Als eine Minute später Jödecke von links in den Strafraum flankte, köpfte Faust das 2:0 (37.). Fast im Gegenzug zeigte sich SG-Torhüter Steven Berndt beim Schuss von Jonas Preilowski auf dem Posten (39.). Insgesamt war die SG in der ersten Halbzeit die bissigere Mannschaft.

In der zweiten Halbzeit war es aber ein anderes Bild. Der VfL spielte nun engagierter und drückte die Gastgeber in die Defensive. Nach einer weiten Flanke von halblinks in den Strafraum verkürzte Leon Pontius mit dem 1:2-Anschlusstreffer (55.). Dieser Treffer gab den Gästen weiteren Auftrieb Preilowski dribbelte sich bis in der Torraum, doch seine Hereingabe fand keinen Abnehmer.

In den Schlussminuten konnte sich die SG vom Druck wieder befreien und nach Pass von Dennis Dittmer in den Strafraum traf erneut Faust zum 3:1.

In der Nachspielzeit hätte Marko Utsch seine starke Leistung fast mit einem Tor nach seinem tollen Solo gekrönt, doch konnte ein VfL-Verteidiger das Leder noch vor dem Überschreiten der Torlinie stoppen.

Die SG zog durch den Sieg am VfL vorbei und liegt nun auf Platz neun. Gewinnt sie nächstes Wochenende beim Schlusslicht in Wichmannshausen, dann kann am Kaiserplatz sicher für die nächste Saison in der Gruppenliga geplant werden.