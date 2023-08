Großes Wiedersehen in Breuna

Von: Ralf Heere

Breuna – Das Duell zweier Spielgemeinschaften gilt zum Auftakt gleich als echte Bestandsaufnahme der neuen Saison in der Fußball-Kreisoberliga. Denn am Sonntag (15 Uhr) treffen in Breuna die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und Obermeiser/Westuffeln aufeinander.

Zwei Teams, die in der Rückrundentabelle 2022/23 unter den besten vier zu finden waren. Da sie beide keine Abgänge zu verzeichnen haben, sondern sich durchaus vorteilhaft verstärkt haben, ist mit ihnen wieder zu rechnen. Wobei dies im Falle der gastgebenden Spielgemeinschaft wohl etwas untertrieben ist.

Die Elf von Trainer Christopher Kurz wird von fast allen Vereinen der Liga als Meisterschaftskandidat gehandelt. Ob dies Motivation oder doch auch eine Bürde ist, wird sich gleich im ersten Spiel gegen Obermeiser/Westuffeln zeigen. Ein Team, das sich in den vergangenen Jahren stets entwickelt hat.

Insgesamt wäre es trotz der frühen Saisonphase wahrscheinlich für die Liga gar nicht so schlecht, wenn die Gäste mit ihrem neuen Trainer Xhabir Havolli dem Favoriten Paroli bieten könnten. Der TuS Bad Arolsen aus der Kreisoberliga Waldeck konnte das jedenfalls gar nicht, wurde mit sage und schreibe 1:11 von den Breunaern im letzten Testspiel vom Platz gefegt – fünffacher Torschütze war Ioannis Mitrou.

Mit ihm kommt ein weiterer interessanter Aspekt ins Spiel. Beide Mannschaften verfügen über talentierte Kicker, die auf höherklassige Erfahrung zurückblicken können. Mitrou, der aus Ersen kam, ragt da etwas heraus und kam in jungen Jahren zu ein paar Einsätzen in der Regional- und Hessenliga für Stadtallendorf und Hessen Kassel.

Aber es kommt auch jede Menge Verbandsligaerfahrung auf den Platz und somit zu einem Wiedersehen einiger Akteure, die im Zusammenhang mit ihrem Engagement bei der SG Hombressen/Udenhausen stehen. Aktuell ist da das Aufeinandertreffen von Jacob Dittmer und Fabio Welker zu nennen, die vor dieser Saison aus dem Reinhardswald zu den Kreisoberligisten gewechselt sind. Da Dittmer bei W./B./O. im Angriff gesetzt sein dürfte und Fabio Welker eher ein defensiver Spieler ist, dürften sich beide Wege am Sonntag kreuzen.

Dann ist da auch noch Justin Schmidt, früher ebenfalls bei Hombressen/Udenhausen. Er ist gut drauf und erzielte bei der Generalprobe, die gegen Zierenberg mit 3:1 gewonnen wurde, alle Tore für Obermeiser/Westuffeln. Zwei davon bereitete übrigens Welker vor.

Mit Justins Bruder Marvin könnte noch ein ehemaliger Verbandsligaspieler von Hombressen/Udenhausen zum Einsatz kommen – und damit schließt sich der Kreis immer noch nicht. Denn Marc Sommer, jetzt auch in Diensten der Gäste, war mal Co-Trainer in Hombressen und Udenhausen.

Bei dieser Wiedersehensfeier fehlen wird Marvin Wolff, der auch in seine Breunaer Heimat zurückgekehrt, aber immer noch verletzt ist. (Ralf Heere)