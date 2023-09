Liganeulinge in Hohenkirchen unter sich

Von: Ralf Heere

Teilen

Fällt die nächsten Spiele aus: David Sandrock. © Raphael Wieloch

Espenau – Am Samstag (16 Uhr) kommt es auf der Sportanlage in Hohenkirchen zum Aufsteigerduell zwischen dem SV Espenau und der TSG Wilhelmshöhe. Und das sind dann mal wirklich zwei richtige Neulinge in der Fußball-Gruppenliga. Denn auch die TSG Wilhelmshöhe ist in ihrer Vereinshistorie nicht über die frühere Bezirksliga hinaus gekommen.

Umso erfreulicher ist es doch für beide Mannschaften, dass sie bisher eine recht passable Rolle spielen in der neuen und unbekannten Umgebung. Durch die erste Niederlage am vergangenen Wochenende von Espenau ist es nun der TSG gelungen, um einen Punkt am SVE vorbeizuziehen. Der 4:3-Sieg gegen Kaufungen konnte sich dabei sehen lassen und ließ aufhorchen.

Natürlich ist jetzt die spannende Frage vor dem Duell am Samstag, wie die Elf von Trainer Jaroslaw Chrupek das erste Spiel ohne Punktgewinn weggesteckt hat und wie sie reagieren wird.

Zunächst einmal muss nun nicht die Spielphilosophie der Espenauer umgekrempelt werden, denn sie sind von Rothwesten auf gar keinen Fall an die Wand gespielt worden. Nach dem frühen 1:3 nach der Halbzeit war zwar nichts mehr zu machen, wie auch Pressesprecher Peter Sandrock erkannte, aber trotzdem hielt der Neuling bis zum Schluss dagegen und brach nicht ein oder sah sich einer Flut an Torchancen für den Gegner ausgesetzt.

Daran kann also durchaus angeknüpft werden. Allerdings braucht es wieder mehr Durchschlagskraft in der Offensive und da muss jetzt erst mal für die nächsten Spiele David Sandrock verletzungsbedingt ersetzt werden – ein Puzzleteil aus dem erfolgreichen Team der letzten Jahre fehlt also.

Jetzt lastet schon viel Verantwortung auf dem erst 19-jährigen Stürmertalent Florian Windus, der vom OSC Vellmar kam. Ihm wäre für Samstag der erste Saisontreffer zu wünschen.

Insgesamt dürfte es ein Duell auf Augenhöhe mit den Kasselern werden, in dem ein Zähler besser als gar keiner wäre für den SVE – drei an der Zahl jedoch auch den Einzug unter die ersten fünf der Tabelle bedeuten könnten und das hätten dem Aufsteiger nach gerade einmal sechs Spieltagen bestimmt nicht so viele zugetraut.

Tag des Fußballs

Die Partie gegen Wilhelmshöhe findet im Rahmen des traditionellen Espenauer „Tag des Fußballs“ statt. Neben den beiden Seniorenmannschaften des SV Espenau, das Reserve-Team spielt um 12.30 Uhr gegen die SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau II, stellen sich die Jugendmannschaften der neu gegründeten JSG Calden/Grebenstein/Espenau vor. Los geht es bereits um 11.30 Uhr mit einem Spiel der D1-Junioren gegen Hombressen/Udenhausen. (Ralf Heere)