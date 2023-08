„Wir sind eine wilde Truppe“

Von: Michael Wepler

Altan Ersoy © Raphael Wieloch

Calden – Der 25. April 2004 war ein aus Sicht des damaligen Fußball-Bezirksoberligisten SG Calden/Meimbressen ein erfolgreicher Tag, denn da sprang ein deutlicher 4:1-Sieg beim SV Kaufungen heraus. Es sollte der letzte Sieg der SG in einem Ligaspiel gegen die Kaufunger gewesen sein, wobei beide Mannschaften danach erst wieder ab der Saison 2016/17 aufeinandertrafen.

Am Sonntag (15 Uhr) im Lossetalstadion treffen beide Mannschaften wieder aufeinander und da bietet sich die nächste Chance, gegen diesen Gegner mal wieder drei Punkte zu holen. „Wir haben da noch etwas aus der Vorsaison gutzumachen“, erinnert sich SG-Trainer Altan Ersoy an die die knappe 1:2-Niederlage in Kaufungen und die ebenso knappe 2:3-Niederlage in Calden zurück. In der Vorwoche glückte der Saisonstart mit einem 2:0-Heimerfolg über Vollmarshausen, gegen die die Vereinigten in den vorherigen fünf Spielen lediglich einmal Unentschieden gespielt hatten.

Seit etwas mehr als einem Jahr ist Ersoy Trainer bei Calden/Meimbressen und die sportliche Ausbeute kann sich durchaus sehen lassen. Nach dem erreichten Klassenerhalt in der Saison 2021/22 legte der frühere Jugendtrainer des KSV Baunatal mit seiner verjüngten Mannschaft einen tollen Start mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den ersten fünf Spielen hin.

So erfolgreich ging es zwar nicht weiter, aber der sechste Tabellenplatz im Abschlussklassement war für Ersoy schon ein Erfolg. Neben dem guten sportlichen Abschneiden hat sich der 34-jährige gebürtige Spangenberger auch gut bei seinem neuen Verein eingelebt: „Das war für mich kein Problem, weil ich in einer Kleinstadt aufgewachsen bin. Die Menschen hier sind sehr herzlich und alle sehr nett.“

In dieser Saison kann der B-Lizenzinhaber auf einen eingespielten Kader zurückgreifen. Mit dem verbandsligaerfahrenen Jonas Krohne im Mittelfeld und Sebastian Hoppe vom A-Ligisten Cornberg stießen zwei erfahrene Spieler zu dem ansonsten jungen Kader hinzu. „Ich habe viele unterschiedliche Charaktere im Kader. Wir sind schon eine wilde Truppe, aber ich mag es, mit vielen jungen Spielern zu arbeiten und sie in die richtigen Bahnen zu lenken.“

Beim Siebten der Vorsaison, Kaufungen, der sein Auftaktspiel in Heiligenrode ebenfalls mit 2:0 gewann, erwartet ihn eine noch schwerere Aufgabe als im ersten Spiel: „Kaufungen verfolgt ein ähnliches Projekt wie wir mit vielen jungen Spielern. Trainer Danny Apel leistet da eine tolle Arbeit. In der Breite sehe ich die Kaufunger noch etwas besser aufgestellt.“ Für ihn gehe es darum, sein Team weiterzuentwickeln. Eine Wiederholung des sechsten Platzes sieht er dabei als Fortschritt: „Die Liga ist noch stärker geworden, weil auch Mannschaften, die hinter uns lagen, sich verstärkt haben.“ (Michael Wepler)