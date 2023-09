Tuspo setzt auf mehr Ballsicherheit

Von: Michael Wepler

Fordert mehr Ballsicherheit von seiner Elf: Maximilian Schäfer, Trainer des Tuspo Grebenstein. © Artur Schöneburg

Grebenstein – Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr treffen am Sonntag (15 Uhr) auf dem Sportplatz in Vollmarshausen die Fußball-Gruppenligisten FSK Vollmarshausen und der Tuspo Grebenstein aufeinander.

In den beiden Spielen der Vorsaison ging es dabei sehr torreich zu. Im Hinspiel führten die Grebensteiner scheinbar komfortabel mit 3:0, kassierten aber Mitte der zweiten Halbzeit innerhalb von 20 Minuten drei Gegentore und mussten am Ende froh sein, das 3:3 noch gehalten zu haben. Im Rückspiel im Sauertal lag der Tuspo zunächst mit 0:2 zurück, konnte aber am Ende noch knapp mit 4:3 die Oberhand behalten.

Diesmal sollte mindestens etwas Zählbares herausspringen, um den Aufwärtstrend mit zuletzt drei Siegen nach den beiden Auftaktniederlagen fortzusetzen. Für Tuspo-Trainer Maximilian Schäfer wird es darauf ankommen, defensiv besser zu stehen, um nicht wieder so viele Gegentore zu kassieren: „Defensiv haben wir uns auch trotz der drei Gegentore bei Eintracht Baunatal und zuletzt beim 2:1-Sieg gegen Türkgücü Kassel stabilisiert. Daran wollen wir auch in Vollmarshausen anknüpfen.“

Verbesserungsbedarf sieht er hingegen im Ballbesitzspiel seiner Elf: „Da müssen wir sicherer werden. Wir verlieren noch zu viele Bälle im Spiel nach vorne.“ Verzichten muss Schäfer dabei auf Neuzugang Oliver Scherer nach dessen Ampelkarte gegen Türkgücü.

Dafür konnte er mit der kämpferischen Leistung seiner Mannschaft in 40 Minuten Unterzahl sein, in der sie den 2:1-Führungstreffer erzielte und den knappen Vorsprung über die Zeit rettete.

Mit Vollmarshausen trifft der Tuspo auf einen Gegner, der in der Vorwoche mit dem 1:1-Remis bei Eintracht Baunatal aufhorchen ließ. Ansonsten gab es aber nur einen 1:0-Heimsieg über Reinhardshagen und drei Niederlagen. Es ist eine eingespielte, routinierte Mannschaft mit Moritz Murawski, Niklas Toth, Kevin van der Veen im Mittelfeld und Tim Henning im Angriff als Stützen der Mannschaft. Mit Angreifer Tom Zappe fehlte bislang ein zentraler Spieler der FSK. (Michael Wepler)