Wolfhagen feiert Meisterschaft

Von: Michael Wepler

Teilen

Der Vater des Erfolgs: Wolfhagens Trainer Valentin Plavcic wird nach dem Schlusspfiff in Hertingshausen von seiner Mannschaft gefeiert. © Artur Schöneburg

Hertingshausen – Was im Grunde nach dem 2:1-Heimsieg über Eintracht Baunatal schon eine klare Sache war, steht jetzt auch rechnerisch fest: Der FSV Rot-Weiß Wolfhagen machte mit dem 4:0 (0:0)-Sieg beim TSV Hertingshausen endgültig die Meisterschaft in der Fußball-Gruppenliga (Gruppe 1) und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga perfekt.

Verfolger Eintracht Baunatal hatte am Freitag mit 0:2 in Mengeringhausen verloren und kann bei nur noch fünf anstehenden Spielen den FSV nicht mehr erreichen.

„Wir hatten in der ersten Halbzeit Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Nach der Pause haben wir mehr Willen gezeigt“, freute sich FSV-Trainer Valentin Plavcic über die Steigerung seiner Elf nach der Pause. In den ersten 45 Minuten hatte sich der Favorit sehr schwergetan und Hertingshausen hätte bei zwei Großchancen in Führung gehen können.

Nach der Pause beorderte Plavcic Mounir Boukhoutta in die Sturmspitze und das zahlte sich schnell aus. In der 51. Minute stocherte der Winterzugang den Ball im Fünfmeterraum zum 0:1 ins Tor und nur eine Minute später war er mit einem Kopfball zum 0:2 erfolgreich. Wiederum nur zwei Minuten später war es der aufgerückte Abwehrchef Robert Garwardt, der zum 0:3 einköpfte. Damit war das Spiel innerhalb von nur vier Minuten zugunsten der Rot-Weißen entschieden.

Nach einer Flanke von Levin Salzmann drückte erneut Boukhoutta den Ball zum 0:4-Endstand über die Linie. Es war sein drittes Tor nach zuvor drei Treffern nach der Winterpause im FSV-Trikot. Der dreifache Torschütze wurde in der Schlussphase ausgewechselt – ebenso wie wenig später Pascal Deiss, Oliver Schweitzer und Julius Knatz. (Michael Wepler)

Wolfhagen: Schmidt – Boukhoutta (75. Turan), Garwardt, Korte – Salzmann, P. Deiss (82. Jagelski), M. Bandowski, Schweitzer (82. Yilmaz) – D’ Agostino – Schaake (46. Täge), Knatz.