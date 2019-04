Gute Laune trotz Niederlagenserie

+ © Joachim Hofmeister Die C-Mädchen des TSV Zierenberg mit Betreuerin Silvia Knobloch (links) und Petra Rietze (rechts) sowie Trainer Lothar Werner (obere Reihe, Dritter von links) wollen im Restprogramm der Kreisliga Kassel zumindest einen Punkt holen. © Joachim Hofmeister

Null Punkte und 5:64 Tore in elf Spielen - Zierenbergs C-Jugend-Fußballerinnen stehen abgeschlagen am Tabellenende der Kreisliga Kassel. Die Freude an ihrem Hobby haben die zwölf - bis 14-jährigen Mädchen aber nicht verloren. Im Gegenteil. „Wir haben noch immer sehr viel Spaß“, sagt Madita Knobloch. „Nach Abschluss der Serie wird mindestens ein Pünktchen auf der Habenseite stehen“, ist sich die Spielführerin sicher.