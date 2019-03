Halil Inan ist guter Dinge

Seit drei Wochen warten die Fußballer des FSV Wolfhagen schon auf den Start ins Restprogramm, am Sonntag wollen sie endlich loslegen. Die Chancen stehen gut, denn der Gegner, der TSV Heiligenrode, hat einen Kunstrasenplatz. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Bei FSV-Trainer Halil Inan und seinem Team ist die Spannung hoch. Zwar siegten sie im Hinspiel klar mit 5:2 und auch in der Tabelle trennen die Mannschaften ganze neun Plätze, doch das ist für Inan noch lange kein Grund, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Heiligenrode ist besser als es die Tabelle ausdrückt.“

Vergeblich konnte man in den letzten Partien des TSV nach Torjäger Christian Rümenap suchen.

Sollte er am Sonntag erneut fehlen, könnte das ein Vorteil für die Wolfhager sein, denn Rümenap ist mit seinen bisher 13 Treffern bester Schütze des Zwölften. Doch er ist nicht der Einzige, der für Alarm in Wolfhagens Defensive sorgen könnte. Auch bei Michael Gerber, Jan Hille und Anto Kajic, der von Verbandsligist Grebenstein gekommen ist, ist Vorsicht geboten. Den FSV-Spielern Rafael Gorzel und David Michels hat die lange Pause gut getan - sie haben sich von ihren muskulären Problemen erholt und stehen dem Team wieder zur Verfügung.

Inan hat also alle Mann an Bord.

Weil der FSV vergangene Woche gegen Rothwesten aufgrund der schlechten Platzverhältnisse pausieren musste, hat Inan ein weiteres Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Schwalmstadt II organisiert.

Mit der Leistung aus dieser Partie, die 6:1 (4:1) für die „Wölfe“ endete, zeigte sich Inan sehr zufrieden: „Wenn wir diese Leistung auch an diesem Sonntag abrufen können, bin ich guter Dinge, das die Punkte bei uns bleiben.“ Besonders gut hat Inan die Arbeit gegen den Ball und das sichere Passspiel gefallen. Außerdem konnte er im Testspiel ein enormes Tempo in der Offensive erkennen, was auch für Heiligenrode eine gute Idee wäre. „Ich habe einen Matchplan und damit können wir den kommenden Gegner ganz sicher knacken“, so Inan. „Wir sind alle sehr zuversichtlich.“ zis