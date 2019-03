Handball-Bezirksoberliga: Calden/Ahnatal ist Favorit

Ganz im Zeichen der Kreisduelle steht der kommende Spieltag in der Handball-Bezirksoberliga. So treffen die HSG Ahnatal/Calden und die HSG Reinhardswald sowie die SHG Hofgeismar/Grebenstein gegen den HSC Zierenberg aufeinander.

Gastgeber in Form

Ahnatal/Calden - Reinhardswald, heute, 18 Uhr, Calden.Mit reichlich Selbstvertrauen gehen sowohl die HSG Ahnatal/Calden als auch die HSG Reinhardswald in die Begegnung. Zwar verlor Ahnatal/Calden sein letztes Spiel, doch unterstrich die Mannschaft bei der knappen 32:33-Niederlage beim Spitzenreiter Wehlheiden seine gute Form. Gegen den Rivalen aus dem Kreis Hofgeismar wollen die Vereinigten ihren Heimvorteil nutzen und den 35:31-Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen. Daher geht der Tabellenfünfte auch als Favorit in die Partie. Dennoch können sich die Reinhardswälder berechtigte Hoffnungen auf eine Überraschung machen. Das gelang schon beim 31:30-Heimerfolg über den Nachbarn Hofgeismar/Grebenstein. Danach folgten zwei weitere Siege und die Verbesserung auf Platz acht.

Zuletzt gab es einen sicheren 28:22-Heimerfolg über Zwehren/Kassel, bei dem die HSG vor allem in der ersten Halbzeit überzeugte. Die Vorzeichen für eine spannende und interessante Partie sind jedenfalls gegeben.

Gute Erinnerungen

Hofgeismar/Grebenstein - Zierenberg, heute, 19 Uhr, Kreissporthalle Grebenstein.Wird das Spiel der SHG Hofgeismar/Grebenstein gegen den HSC Zierenberg wieder zu einem positiven Wendepunkt? In der Hinrunde ging die SHG mit mäßigen 6:8 Punkten in die Partie in Zierenberg und leitete mit einem hart erkämpften 33:30-Erfolg eine Serie von sechs Siegen ein. Nun geht die SHG nach der klaren 26:35-Niederlage beim Zweiten Korbach mit nur 5:9-Rückrundenpunkten ins Rückspiel gegen den HSC, der nach dem knappen 31:30-Heimerfolg über Fuldatal/Wolfsanger II als Vierter zwei Ränge vor der SHG steht.

Nach Pluspunkten liegen beide Mannschaften gleichauf, doch haben die Zierenberger zwei Spiele weniger absolviert. HSC-Trainer Thomas Dittrich kann mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein und kann sich auch bei der SHG berechtigte Hoffnungen, etwas Zählbares zu holen.

Wie bereits in der Vorrunde will die SHG ihre Bilanz gegen nun jeweils schlagbare Gegner ausbessern. Allerdings kann der Tabellensechste erneut nicht in Bestbesetzung spielen. So wird wieder Jonas Kramski aus beruflichen Gründen fehlen. Immerhin konnte in Korbach Nachwuchsspieler Paul Lielischkies nach längerer Verletzungspause wieder mitwirken. zmw