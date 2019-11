HSC Zierenberg Trainer Dittrich erwartet Reaktion

Zierenbergs Handballer erwarten Rotenburg

+ © Hofmeister Kehrt ins Team zurück: Oliver Eckhardt steht Zierenberg am Sonntag im Heimspiel gegen Rotenburg zur Verfügung. © Hofmeister

Nach einer zweiwöchigen Spielpause steht für den Handball-Landesligisten HSC Zierenberg am Sonntag (17.30 Uhr) in der Sporthalle der Elisabeth-Selbert-Schule das nächste Heimspiel an.