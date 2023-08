Harmonie und spielerische Klasse

Von: Raphael Wieloch

Teilen

So sah das zumeist aus: Die SG Hombressen/Udenhausen wie hier mit Lennart Carrier (links) auf dem Weg zum gegnerischen Tor, während Türkgücü Kassel mit Hakan Demirbas vornehmlich mit Verteidigen beschäftigt war. © Raphael Wieloch

Hombressen – Mit der SG Hombressen/Udenhausen wird in dieser Saison zu rechnen sein. Dem 5:0-Auftaktsieg ließ der Fußball-Gruppenligist ein souveränes 3:0 (1:0) im ersten Heimspiel über den SV Türkgücü Kassel folgen. Dabei macht die spielerische Dominanz in der Frühphase der neuen Serie besonders Eindruck.

Dass die Spielgemeinschaft immer für ein Tor gut ist, dürfte hinlänglich bekannt sein. Neuerdings – und das trägt Nicolai Lorenzonis Handschrift – glänzt aber auch die Defensive. „Da lege ich großen Wert drauf“, so der neue Spielertrainer, dessen Mannschaft auch im zweiten Saisonspiel ohne Gegentreffer blieb. Für die erste nennenswerte Tormöglichkeit benötigte Türkgücü über eine Stunde – und da führte die weiterhin an der Tabellenspitze weilende SG bereits mit 2:0.

Und schon die Anfangsphase war verheißungsvoll. Nach einem genialen Spielzug über die linke Seite traf Lorenzoni, der von Dominik Lohne mustergültig bedient worden war, den Pfosten. Da waren erst zwei Minuten gespielt, aber die Richtung bereits vorgegeben. Auffällig: Lohne und Lorenzoni harmonierten derart prächtig, dass der Eindruck entstand, sie hätten früher schon zusammengespielt – haben sie aber nicht. „Das hat sich wirklich schnell eingespielt. Vielleicht liegt das an der Erfahrung“, schmunzelte Lorenzoni.

Der 31-jährige Ex-Profi übernahm so ziemlich jede Standardsituation und war auch am Führungstor beteiligt. Der Linksfuß bediente mit seinem Freistoß Oliver Speer am zweiten Pfosten, der – und das war definitiv einstudiert – geschickt für Lohne ablegte. Der Angreifer nahm die Vorlage direkt und traf zum 1:0 (15.).

Türkgücü hatte kaum Zugriff, rannte sich immer wieder fest und musste in der Defensive Schwerstarbeit verrichten. Trotzdem blieb der Rückstand, der auch gleichzeitig das Pausenergebnis war, im Vergleich zu den Kräfteverhältnissen auf dem Platz überschaubar.

Das änderte sich allerdings nur fünf Minuten nach Wiederbeginn. Lohne scheiterte zunächst an Tükgücü-Torwart Erdogan Furkan, der den Ball zur Seite abwehrte. Der mitgelaufene Oliver Speer hatte anschließend wenig Mühe, das 2:0 nachzulegen (50.). Und damit war die Messe eigentlich gelesen.

Zwar kam Türkgücü in Person von Youssef Nasr zu der großen Chance auf den Anschlusstreffer, allerdings hatte Torwart Luca Ilenburg aufgepasst, lief rechtzeitig heraus und entschärfte die Situation mit einer Fußabwehr. Die letzte Aktion gehörte dann aber dem harmonischsten Duo auf dem Platz. Lorenzoni schlenzte einen Freistoß in Richtung ersten Pfosten, wo Lohne lauerte und erfolgreich abschloss (89.). (Raphael Wieloch)