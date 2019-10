Harte Prüfung für Wesertal

HSG-Frauen sind Gast bei Wollrode

+ Gemischte Erfahrungen: In der vergangenen Saison gewann Wesertal gegen Wollrode zu Hause mit 21: 19 ging aber auswärts mit 23:30 unter. Am Samstag gilt es für Joana Leibecke und ihr Mitspielerinnen, in Guxhagen zu bestehen. Foto: rieß

Oberweser – Wo steht die HSG Wesertal? Ist sie in der Lage, wie angestrebt, in der Frauenhandball-Landesliga vorne mitzumischen? Eine erste Antwort auf diese Fragen könnte das Spiel am Samstag (16 Uhr) in der Kreissporthalle Guxhagen beim TSV Wollrode geben.