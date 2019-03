Harter Brocken wartet auf Hoof/Sand/Wolfhagen

+ © Sommerlade Energisch beim Torwurf: Kathleen Engelbrecht und ihre Mitspielerinnen der HSG Hoof/Sand/Wolfhagen wollen am Sonntag ihre Treffsicherheit unter Beweise stellen und die heimstarken Wesertalerinnen besiegen. © Sommerlade

Die Handballerinnen der HSG Hoof/Sand/Wolfhagen sind am Sonntag (17 Uhr) bei der HSG Wesertal im Einsatz. In Oedelsheim wartet auf den Landesliga-Spitzeneiter eine sehr schwierige Aufgabe. Wesertal konnte aus den letzten drei Spielen zwar lediglich einen Punkt holen und enttäuschte bei den Auswärtsniederlagen in Heiligenrode und bei Wollrode, daheim aber ist der Fünfte stärker einzuschätzen. Nur der Zweite Großenlüder/Hainzell konnte bislang in Oedelsheim doppelt punkten; der Dritte Vellmar erreichte ein glückliches Unentschieden.