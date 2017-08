Grebenstein. Viele Tore hatte sich der Trainer des Fußball-Gruppenligisten TuSpo Grebenstein, Valentin Plavcic, bei der Vorstellung der neuen Mannschaft für die neue Saison erhofft, um den Zuschauern etwas zu bieten. Im ersten Heimspiel der neuen Saison gegen die TSG Fürstenhagen wurde seine Mannschaft den Erwartungen mit einem 4:2 (1:1)-Erfolg gerecht.

Zwar lief noch nicht alles rund, doch angesichts von sechs fehlenden Stammspielern zeigte sich Plavcic mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden: „Wir hatten uns in der ersten Halbzeit gegen einen gut stehenden und gefährliche Diagonalbälle spielenden Gegner sehr schwer getan. Meine Mannschaft hat aber Moral gezeigt und am Ende verdient gewonnen.“

In der Tat war es ein hartes Stück Arbeit, ehe die Grebensteiner gegen den Aufsteiger die erwarteten drei Punkte einfuhren.

Mit Heber überrascht

Besonders in der ersten Halbzeit taten sich die Gastgeber sehr schwer, sich klare Chancen herauszuspielen. Die defensiv eingestellten Gäste lauerten auf ihre Chance und Spielertrainer Dennis Schanze überraschte TuSpo-Torhüter Andre Schreiber mit einem Heber aus etwa 35 Metern zum 0:1 (17.).

Mit einem langen Ball in den Strafraum leitete Tobias Möller den Ausgleich ein, als Rückkehrer Till Mescher den Ball annahm und zum 1:1 traf (30.).

Mescher war auch am zweiten Tor unmittelbar nach der Pause beteiligt, als er im Strafraum zum mitgelaufenen Manuel Frey querlegte (46.). Der TuSpo schien das Spiel im Griff zu haben, ehe der TSG nach einem Freistoß in den Strafraum durch Patrick Jäger der 2:2-Ausgleich gelang (62.).

Ein langer Ball an die Strafraumgrenze leitete schließlich die erneute Grebensteiner Führung ein. Steffen Fried nahm den Ball an, drang in den Strafraum ein und traf zum 3:2 (73.). Fünf Minuten später ließ Frey seinen Gegenspieler an der Strafraumgrenze aussteigen und passte von links in den Fünfmeterraum, wo erneut Fried zum 4:2 vollstreckte. Beinahe wäre ihm bei einer ähnlichen Szene auch noch der dritte Treffer gelungen, als er freistehend das Leder an den Pfosten knallte (85.).

Von Michael Wepler