Hattrick von Calden/Meimbressen II

SG gewinnt zum dritten Mal in Folge eigenes Turnier

+ © Hofmeister Laufduell: Ersens Fabio Heuser (links) und Sascha Fitzenreiter von Obermeiser/estuffeln. © Hofmeister

Calden – Die SG Calden/Meimbressen II gewann zum dritten Mal in Folge den Raiffeisencup in eigener Halle. Lokalrivale SG Obermeiser/Westuffeln war im Finale chancenlos und unterlag glatt mit 0:5. Neben den Senioren suchten die D-Junioren und Altherren ihre Gewinner in Calden. Die Turniere in Zahlen: