Heimauftakt in der Fremde

Gehen wieder auf Torjagd: Sharon Braun steht mit elf Treffern auf Platz vier, Arlene Rühmer mit neun auf Platz sieben der Torjägerliste in der Regionalliga. Zusammen erzielten sie damit mehr als die Hälfte der Caldener Tore. Am Sonntag endet die Winterpause in der Liga. Foto: Hofmeister

Calden – Auf ungewohntem Terrain startet der Frauenfußball-Regionalligist TSV Jahn Calden in seine Restserie.

Das erste Heimspiel am Sonntag (11 Uhr) gegen den FFC Wacker München findet nämlich nicht auf dem heimischen Kaiserplatz, sondern auf dem Kunstrasenplatz am Waldsportplatz in Rengershausen statt.

Warum findet das Spiel in Rengershausen statt?

Das ist eine Vorgabe des Verbandes. Weil in diesem Jahr vom 7. Juni bis 7. Juli die Weltmeisterschaft in Frankreich stattfindet, muss die Saison rechtzeitig beendet sein. Spielausfälle und die damit verbundenen Nachholspiele sollen also vermieden werden. Aufgrund der noch schwierigen Platzverhältnisse auf dem Kaiserplatz in Calden hat man sich nach einem Ausweichplatz umgesehen. Da für die Caldenerinnen Grünberg die nächste Alternative gewesen wäre, ist Rengershausen eine gute Wahl.

Wie bewertet Jahn-Trainer Wolfgang Berndt die Situation?

Für Berndt ist der Kunstrasenplatz in Rengershausen kein Problem: „Wir haben auf Kunstrasen trainiert und die Vorbereitungsspiele auf Kunstrasen absolviert. Wir sind eingespielt.“ Das Hinspiel gewann Calden 3:1.

Wie ist die Ausgangslage beider Mannschaften?

Es ist das Spiel des Neunten gegen den Zehnten. Die Nordhessinnen haben fünf Punkte Vorsprung auf München.

Wie verlief die Vorbereitung bei den Jahnerinnen?

Positiv. Bei Hallenturnieren gab es Siege. Zuletzt konnten die Jahnerinnen ihren Titel bei den Futsal Hessenmeisterschaften in Grünberg verteidigen, als sie im Halbfinale den Zweitligisten Wetzlar mit 2:1 und im Finale den Hessenligisten Marburg mit 6:5 nach Neunmeterschießen bezwangen. In den Vorbereitungsspielen gab es einen 2:1-Sieg über den Nordost-Regionalligisten Magdeburg, einem problemlosen Turniersieg in Northeim gegen Verbandsligisten sowie ein 2:2-Remis bei der Generalprobe beim West-Regionalligisten SV Bökendorf.

Gab es personelle Veränderungen?

Ja. Torhüterin Marigona Zani wechselte zum Bezirksligisten Gleichen. Dafür kam die defensive Mittelfeldspielerin Melissa Klüppel vom Zweitligisten Gütersloh. Sie zog sich allerdings im letzten Testspiel eine Schulterverletzung zu und fällt voraussichtlichzwei bis drei Wochen aus.

Wer soll am Sonntag im Tor stehen?

Den Platz von Zani wird Jana Schiffhauer einnehmen. Die 17-Jährige absolvierte bislang zehn Spiele in der Verbandsligamannschaft. In den Vorbereitungsspielen hinterließ sie einen guten Eindruck.