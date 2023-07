Hessenrangliste ein voller Erfolg

Tischtennis: Coach Julian Hinz betreut Tom Küllmer bis zum Sieg

+ © Raphael Wieloch Aus in der Gruppenphase: Elias Heickmann (TTC Hofgeismar) nahm als Nachrücker am Ranglistenturnier teil. © Raphael Wieloch

Hofgeismar – Herausragenden Tischtennissport konnte man an zwei Tagen in der Hofgeismarer Kreissporthalle erleben. Die Hessischen Ranglisten der Mädchen und Jungen 19 boten teilweise Leistungen vom Allerfeinsten.

Der durchführende TTC Hofgeismar mit Dittmar Knittel erhielt eine Menge Lob von den Teilnehmern und deren Angehörigen, die nicht selten über eine Entfernung von über 200 Kilometer aus Südhessen angereist waren.

Anstrengend war bei hohen Außentemperaturen das Turnier vor allem für die besten 20 Nachwuchsasse, die nach sechs beziehungsweise sieben Spielen am Samstag, am Sonntag nochmals über fünf Matches abspulen mussten, bis die Rangfolge der besten Zehn feststand.

Dagegen gestaltete sich der Aufenthalt für einige Betreuer und Eltern auch deshalb angenehmer, da sie eher kahle Flächen von weiter südlich gelegenen Orten gewohnt waren und sich beim Imbiss ob der grünen Rasenflächen um die Halle herum einigermaßen erstaunt zeigten.

Nach dem Hofgeismarer Sören Engelbrecht vom ausrichtenden TTC war am Freitag auch sein Vereinskamerad Elias Heickmann ins Starterfeld nachgerückt. Der erst 15-jährige Engelbrecht konnte fast immer sehr gut mithalten und gewann gegen die beiden späteren Endrundenteilnehmer Bezbrozh (Eschersheim) und Schubert (Fehlheim) mehrere Sätze. Am Ende blieb freilich erwartungsgemäß Rang sieben in seiner Gruppe.

Ähnlich ging es Heickmann zu Beginn seines letzten Jugendjahres, der allerdings gegen Hashemi (Auedamm Kassel) in vier Sätzen gewann und auch gegen den hoch favorisierten Bläser (Eschersheim) Matchball hatte. Am Ende war er sieg- und satzgleich mit Hashemi, besaß aber das schlechtere Ballverhältnis. Ebenso wie Engelbrecht in Gruppe D blieb für den Carlsdorfer damit nur der letzte Gruppenrang.

Während die Süd- und Mittelhessinnen ein klares Übergewicht hatten, war es bei den Jungen beinahe umgekehrt: Unter den vier Erstplatzierten waren drei aus dem Großkreis Kassel.

Während der Ukrainer Aliafsar Yunusov (Eintracht Baunatal) punktgleich mit dem Drittplatzierten Vierter wurde, gab es an der Spitze den vorausgesagten Zweikampf. Der vom Hofgeismarer Spitzenspieler Julian Hinz gecoachte Tom Küllmer (SVH Kassel, Oberliga) sowie Hessenliga-Spitzenspieler Leon Graf (SC Niestetal), beides Linkshänder, lieferten sich in der Endrunde nach jeweils sieben Siegen und nur einer Niederlage ein Hochgeschwindigkeitsduell. Der zwei Jahre jüngere Küllmer, das wohl größte nordhessische Talent seit 30 Jahren, gewann am Ende mit 3:0. (Klaus Vater)