Hildebrandt trifft fünfmal beim 7:1-Sieg im Pokal

Eichenzell-Lütter – Souverän mit einem 7:1 (3:1)-Sieg überwand der Frauenfußball-Regionalligist TSV Jahn Calden die Hürde im Achtelfinale des Hessenpokals bei der TSG Lütter und zog damit ins Viertelfinale gegen den Hessenligisten Marburg ein.

So leicht wie es das Ergebnis aussagt, war das Spiel in der ersten Halbzeit aber nicht. So sah Jahn-Trainer Wolfgang Berndt kaum einen Unterschied zwischen seiner Mannschaft als Regionalligist und dem Hessenligafünften: „Das war in der ersten Halbzeit ein zähes Spiel. Wir sind früh kalt erwischt worden, konnten uns aber auf Johanna Hildebrandt verlassen.“

Nach dem 1:0 durch Karolina Burghard drehte Hildebrandt das Spiel schon früh mit zwei sehenswerten Toren (7., 12.). Dennoch tat sich Calden weiter schwer, doch kurz vor der Pause konnte Arlene Rühmer das wichtige 3:1 markieren.

In der zweiten Halbzeit war dann ein Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften deutlich zu sehen. Die Gäste bestimmten nun eindeutig das Geschehen und konnten sich auf Hildebrandts Tore verlassen. Zunächst erhöhte sie vorentscheidend auf 4:1 (62.) und in der Schlussphase ließ sie noch zwei weitere Treffer folgen (80., 86.). Für den Schlusspunkt sorgte Fabienne Schlieper, die unmittelbar vor dem Schlusspfiff das 7:1 köpfte. Daneben hatten die Gäste noch Pech mit einigen Metalltreffern. zmw

Calden:Klapp (67. Schiffhauer) - Schäfer, Schlieper, Rudat - Bock, Ludwig (65. Schanze), Rühmer, Becker, Wiegand - Hildebrandt, Braun (46. Piebrock).