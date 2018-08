Höhenflug fortsetzen

Für den Fußball-Gruppenligisten SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen ist es ein ungewohntes Gefühl. Er geht als ungeschlagener Spitzenreiter in sein nächstes Spiel am Samstag (16 Uhr) beim SV Reichensachsen.

Tabellenführungen sind für die SG aus den Kreisoberligazeiten nichts Ungewöhnliches, als Tabellenführer der Gruppenliga aufzulaufen, ist jedoch völlig neu. Auch wenn dies für SG-Trainer Marco Wolff nach vier Spieltagen nur eine schöne Momentaufnahme ist, will der Aufsteiger den Schwung aus diesen ersten erfolgreichen Partien mitnehmen und die gute Form nutzen, so viele Punkte wie möglich zum Klassenerhalt zu sammeln.

2:0-Führung verspielt

In der Vorwoche wurden die Vereinigten gegen den Mitaufsteiger Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund bei ihrem 5:0-Heimerfolg ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht. Reichensachsen verspielte zuletzt bei Hombressen/Udenhausen in den Schlussminuten eine 2:0-Führung und musste sich mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben. Die Mannschaft hatte dabei mit personellen Problemen zu kämpfen, als ihr starker Torhüter Sascha Eisenhuth verletzt ausschied.

Zu den Stützen beim aktuellen Tabellensechsten und dem Sechsten der Vorsaison zählen die beiden Tschechen Michael Obrtlik als Abwehrchef und Viteszslav Brosik im Mittelfeld sowie Angreifer Patrick Röder, der in der Vorsaison mit 14 Treffern bester Schütze des SV war. Die SG geht aber mit reichlich Selbstvertrauen in die Partie und kann auch bei diesem Gegner bestehen, wenn sie an die Leistungen der bisherigen Spiele anknüpft. Sieben verschiedene Torschützen in den ersten vier Spielen sprechen für die mannschaftliche Geschlossenheit. Besonders erfolgreich waren die dreifachen Torschützen Rinat Kabykenov und Jakob Dittmer. (zmw)