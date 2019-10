Hoffen auf Herbold und Leibecke

Wesertaler Frauen erwarten am Samstag Twistetal

+ Einsatz fraglich: Ob Wesertals Trainer Jürgen Herbold auf Joana Leibecke (links) und Tessa Herbold zurück greifen kann, steht noch nicht fest. Foto: Rieß

Oberweser – Bereits am Samstag (17 Uhr) empfängt der Frauenhandball-Landesligist HSG Wesertal in Oedelsheim die HSG Twistetal. „Wir sind dem Twistetaler Wunsch, das Spiel auf Samstag vorzuverlegen entgegengekommen, weil in Twistetal Kirmes ist“, erklärt Wesertals Trainer Jürgen Herbold die Vorverlegung der Partie.