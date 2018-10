Hofgeismar/Grebenstein  verliert Heimspiel

Hofgeismar. Zwei Siege und eine Niederlage – das ist die Bilanz der drei heimischen Handball-Bezirskoberligisten an diesem Wochenende.

Vorsprung verspielt

Hofgeismar/Grebenstein - Eintracht Baunatal II 28:29 (16:14).Lange Gesichter gab es am Ende bei der SHG Hofgeismar/Grebenstein, die gegen den GSV Eintracht Baunatal II in den letzten elf Minuten eine 26:22-Führung aus der Hand gab und sich am Ende mit 28:29 geschlagen geben musste. „Meine Mannschaft musste da Lehrgeld zahlen und hat zu viele Chancen ausgelassen“, kommentierte SHG-Trainer Sebastian Degethoff die unnötige Niederlage.

In einem ausgeglichenen Spiel konnten die Gastgeber vor der Pause einen 12:13-Rückstand in eine 16:13-Führung verwandeln. Die Gäste blieben aber weiter dran. Sie verkürzten noch vor der Pause auf 16:14 und konnten zu Beginn der zweiten Hälfte ausgleichen. Mitte der zweiten Halbzeit konnten zweimal Christopher Gerhold und einmal Jan Kurban in einem kleinen Zwischenspurt eine 24:20-Führung herauswerfen. Dieser Vorsprung hatte bis zum 26:22 Bestand. Die Eintracht gab sich aber noch nicht geschlagen und da die SHG in der Schlussphase viele Chancen ausließ konnte sie mit fünf Treffern in Folge mit 27:26 in Führung gehen. Hannes Lüdicke und Gerhold konnten noch zweimal ausgleichen, bevor die Eintracht erneut mit 29:28 in Führung ging und ihr Torhüter noch zwei Siebenmeter parieren konnte.

SHG: Erdmann, Brand - Kurth (3), Lüdicke (6), Kramski (2), Gerhold (7/2), Kurban (7), Lielischkies (1), Svank (1), Köster, Schwarz (1), Schröder. Beste Torschützen Eintracht Baunatal II: Mumberg (7), Siebert, Rau (je 6).

Fast 40 Minuten souverän

Reinhardswald - HSG Baunatal II 39:27 (19:13).Erneut einen überzeugenden Heimsieg feierte die HSG Reinhardswald. Gegen die HSG Baunatal II gelang ein souveräner 39:27-Sieg. Nur zu Beginn des Spiels lagen die Reinhardswälder mit 0:1 und 1:2 zurück. Danach blieb die Partie bis zum 13:13 in der 22. Minute ausgeglichen. Während die Gäste häufig über den Kreis erfolgreich waren, erzielten die Gastgeber viele Tore über Außen. Vor der Pause konnten sich die Reinhardswälder durch Friedrich Brandau, David Steffens, Carsten Schmitt, zweimal Julian Dettmar und Nico Köster bis auf 19:13 absetzen.

In der zweiten Halbzeit gelang es, gegen die offene Deckung der Gäste auf 25:16 wegzuziehen. Konzentrationsfehler und Unterzahlsituationen ließen Baunatal aber noch einmal auf fünf Tore herankommen, ehe die Gastgeber auf 30:22 wegzogen. Zehn Minuten vor Schluss erhöhte Henning Albrecht erstmals auf zehn Tore. In den letzten zehn Minuten konnte die HSG noch auf zwölf Tore erhöhen. Für den Schlusspunkt zum 39:27-Endstand sorgte Köster.

Reinhardswald: Kaufmann, Twele - Brandau (1), Schmitt (3), Dettmar (3), Steffens (6), Niemeier (3), Maier (2/1), H. Albrecht (2), F. Albrecht (8), Marv. Simon (2), Reuse (4), Köster (3), Heib (2).

HSG setzte sich schnell ab

Waldau - Ahnatal/Calden 18:32 (10:16).Keine großen Probleme hatte die HSG Ahnatal/Calden bei ihrem 32:18-Sieg beim Vorletzten TuSpo Waldau. Die Gäste erwischten einen super Start mit schön herausgespielten Toren und führten schnell mit 4:0, ehe Waldau auf 4:6 verkürzen konnte. Bis zum 5:8 blieben die Gastgeber in Schlagdistanz, ehe sich die HSG auf 11:5 absetzte und diesen Vorsprung auch mit in die Halbzeitpause nahm. Der Ball lief gut in den eigenen Reihen, die Abwehr stand sicher und Torhüter Martin Schmidt zeigte sich in Bestform.

In der zweiten Halbzeit spielten die Gäste konzentriert weiter, zeigten gute Spielzüge und waren mit der Variante, bei eigenen Angriffen den siebten Feldspieler einzusetzen erfolgreich. Waldau hatte dem nur wenig entgegenzusetzen. So baute Ahnatal/Calden seinen Vorsprung über 17:10 bis auf 23:13 aus. In den letzten fünf Minuten gelangen jeweils zweimal Dominik Bier, der wiederholt mit Tempogegenstößen erfolgreich war, Lars Most mit Treffern von der Siebenmetermarkierung sowie Kai Sommerlade fünf Treffer in Folge zum 32:18-Endstand.

Ahnatal/Calden: Schmidt - Pächer (4), Most (6/4), Ködel (2), Schuldes (1), K. Sommerlade (4), Hermenau, Bier (11), Brücker, Sonntag (2), Stiegel (2), Sostmann (1). (zmw)