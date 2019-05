Hofgeismar sorgt für Überraschung

HNA-EAM-CUP Zwölf Mannschaften kämpften ums Weiterkommen

+ Freuen sich über den Sieg: Die Hofgeismarer F-Junioren gewannen das Vorrundenturnier des HNA-EAM-Cups. Am nächsten Samstag geht es dann in die Endrunde in Obermelsungen. Fotos: Temme

Mit Leidenschaft und Ehrgeiz waren zwölf F-Jugendmannschaften beim Kreisentscheid in Hombressen dabei. Am Ende holte die TSG Hofgeismar etwas überraschend den Turniersieg und vertritt den Fußballkreis am Samstag in Obermelsungen