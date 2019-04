Hofgeismar verpasst vorzeitigen Aufstieg

+ © Michl Tor für Reinhardshagen: Tim Streicher gibt Balhorns Torwart Roman Seibert das Nachsehen und trifft zum 1:0. © Michl

Die TSG Hofgeismar verpasste in der Fußball-Kreisliga B den vorzeitigen Aufstieg durch eine 0:2-Niederlage gegen Ostheim/Zwergen/Liebenau. Zierenberg II verteidigte den dritten Rang durch den 1:0-Derbysieg in Ehlen. Der SVE ging in Reinhardshagen sogar mit 0:7 unter. Holzhausen II konnte mit dem 2:2 gegen Balhorn II die Rote Laterne an Elbetal II (Spiel bei Ersen II wurde verlegt) abgeben. Dörnberg III trat in Hümme nicht an (3:0 für den TSV).