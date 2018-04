Holzhausen festigt die Tabellenführung

Fußball-Kreisliga A: TSV siegt 2:0 und baut Vorsprung aus

+ Großchance: Caldens Felix Neutze schießt den Ball am Immenhäuser Torwart Lukas Northemann vorbei. Das runde Leder aber findet nicht den Weg ins TSV-Tor. Foto: Hofmeister

hofgeismar/wolfhagen. In der Fußball-Kreisliga A biegt der TSV Holzhausen nach dem 2:0 in Reinhardshagen mit vier Punkten Vorsprung auf Deisel in die Zielgerade ein. Calden/Meimbressen II kanzelte Immenhausen II mit 5:1 ab. Nach einer 2:1-Führung musste der SV Riede in der Schlussphase noch eine 2:3-Niederlage gegen Espenau einstecken. Das Schlusslicht der Liga, der SV Balhorn II, bekam nicht genug Spieler zusammen und konnte bei Schachten/Burguffeln nicht antreten (0:3).