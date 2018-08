Holzhausen fordert Zierenberg

Mit Köpfen: Andre Bauer und dem TSV Holzhausen gelang zum Auftakt ein Sieg. Am Sonntag will der Aufsteiger nachlegen. Gegner ist der TSV Zierenberg, der sein erstes Spiel in Vaake verlor.

Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga steht Tabellenführer Dörnberg II beim Vizemeister Balhorn auf dem Prüfstand. Voll motiviert geht Aufsteiger Holzhausen in seine Heimpremiere gegen Zierenberg und die Gunst des zweiten Heimspiels will Reinhardshagen gegen Gruppenligaabsteiger Schauenburg, der in die Saison einsteigt, nutzen.

SV Balhorn - FSV Dörnberg II(Vorsaison 2:4, 2:0), Sonntag, 15 Uhr: Mit der optimalen Ausbeute von sechs Punkten aus den ersten beiden Heimspielen wird nun die FSV-Reserve auf dem Distelberg erstmals auswärts vorstellig. Der SVB verpasste den optimalen Einstieg am letzten Sonntag erst in der Schlussminute. Insgesamt zeigte die Kurz-Elf im Nachbarschaftsderby gegen Sand II schon, dass mit ihr wieder zurechnen ist. Bei einer Niederlage gegen die andere Verbandsligareserve aus Dörnberg würde die sie sich schon um acht Punkte absetzen, das wäre ein Pfund. Gewarnt vor dem Richter-Team ist der SV sowieso von der 2:4-Heimniederlage im letzten Jahr.

TSV Holzhausen - TSV Zierenberg (-), Sonntag, 18 Uhr: Nach dem Turboauftakt der Holzhäuser im Elbetal wartet nun die erste Bewährungsprobe vor dem eigenen Publikum. Mit der Elf aus Zierenberg ist eine echte Hausnummer der Liga zu Gast und die kommt mit Wut im Bauch nach der Auftaktschlappe in Vaake, aber auch der Gewissheit einiges riskieren zu müssen, um einen Fehlstart zu vermeiden. Das könnte Räume für den Neuling öffnen und der präsentierte sich am ersten Spieltag, wie schon in der A-Liga, variabel in der Offensive.

SG Reinhardshagen - SG Schauenburg (-), Sonntag, 15 Uhr: Viel Laufbereitschaft und eine optimale Einstellung verlangt Reinhardshagens Trainer Patrick Fraahs von seinem Team, welches er auf drei Positionen gegenüber dem 2:0 gegen Zierenberg verändern muss.

Für Fraahs sind die Lila/Weißen aus Schauenburg einer der ganz großen Favoriten in der Liga, um so interessanter wird es auch, wie sich das Team in seinem allerersten Kreisoberligaspiel schlägt. Normalerweise ist diese Liga das Terrain der SG-Reservemannschaft.

TSV Ersen - FSG Weidelsburg (0:2, 1:1), Sonntag, 15 Uhr: Die 0:1-Niederlage in Immenhausen und das Spiel war aus Sicht der Gelb/Schwarzen gar nicht so schlecht, nur diesmal wird mehr Aktivität nach vorne bei der Heuser-Elf gefragt sein. Die FSG kommt auch nicht zum Erser Berg, um auf Unentschieden zu spielen, wie in der Vorsaison sollen drei Punkte her und damit die Grundlage für eine erfolgreiche Saison gelegt werden. Eine äußerst interessante Konstellation am zweiten Spieltag.

FC Oberelsungen - TSV Immenhausen (-), Sonntag, 15 Uhr: Zum Heimspielauftakt eine schwere Aufgabe für den FCO, an der er jedoch wachsen kann. Eine weitere Niederlage möchten die Elsinger nach dem verpatzten Start gegen Obermeiser/Westufeln nämlich nicht kassieren, weil sie dann schon wieder in derselben Tabellenregion wären wie in den letzen zwei Jahren, nämlich unten.

Die Immenhäuser haben nach ihrem Auftaktsieg noch Luft nach oben, wollen aber versuchen ihre vorhandene spielerische Klasse auszuspielen und gleich oben mit dabei sein.

TuSpo Grebenstein II - SSV Sand II (4:0, 2:1), Sonntag, 15 Uhr: Der TuSpo-U23 droht ein ähnlicher Fehlstart wie letzte Saison. Trainer Harald Westermann will einige neue Spieler einbauen und hofft, dass diese Integration bald erfolgreich gelingt und im ersten Heimspiel auch schon mal der eine oder andere Zähler auf die Habenseite kommt.

Die andere Verbandsligareserve scheint da etwas besser eingespielt zu sein. Ein Punktgewinn in Balhorn soll die Grundlage sein, um nachzulegen und sich im oberen Tabellendrittel seinen Platz zu suchen. (zyh)