Holzhausen holt Punkt gegen Reinhardshagen

Hofgeismar/Wolfhagen. Zierenberg marschiert weiter Richtung Aufstieg. Der TSV gewann bei Schlusslicht der Fuball-Kreisoberliga 5:0, während die Verfolger Punkte vergaben.

Holzhausen

Die Partie der Fußball-Kreisoberliga zwischen Aufsteiger TSV Holzhausen und der SG Reinhardshagen sah keinen Sieger, beim Schlusspfiff stand ein 3:3 (1:0) zu Buche.

Nach noch nicht einmal einer Stunde wähnten sich die Hausherren schon im sicheren Hafen, hatten da doch durch die Treffer von André Bauer (12.) und Sven Seeger (53.) schon mit 2:0 die Nase vorne. Diese Führung aber, so war aus den Reihen der Platzherren zu hören, stellte den Spielverlauf doch etwas auf den Kopf. Denn bis dahin waren die Vereinigten von der Weser optisch überliegen und hatten auch Mehrzahl der Chancen. Doch lediglich Dominik Munk (57.) traf ins Schwarze.

Aber es kam für Holzhausen noch schlimmer. Patrick Kumpe (62.) konnte nach der roten Karte vorzeitig zum Duschen gehen. Nach Meinung der Platzherren war das eine Fehlentscheidung.

Reinhardshagen nutzte das personelle Übergewicht und die durch den Platzverweis in den TSV-Reihen entstandene Unruhe gnadenlos aus, drehte den Spieß und ging durch Aleksander Parhamov (66.) und Tim Beuermann (73.) als sicherer Strafstoßschütze mit 3:2 in Führung. Damit glaubten die Weservereinigten, dass für sie die Messe gelesen sei.

Doch sie hatten die Rechnung ohne Holzhausen gemacht. Die Platzherren mobilisierten und bündelten noch einmal alle ihre Kräfte, wollten nicht mit leeren Händen dastehen – und belohnten sich. Als ein Platzherrenspieler nur regelwidrig am Erfolg gehindert werden konnte, übernahm, erkannte der Schiri auf Strafstoß. Sven Seeger (88.) die Verantwortung vom Elfmeterpunkt aus, behielt die Nerven: 3:3.

Oberelsungen

Der FC Oberelsungen muss weiterhin ein Dasein im Tabellenkeller der Fußball-Kreisoberliga fristen. Trotz Vorteil des heimischen Rasens zogen die Elsinger gegen die FSG Weidelsburg mit 2:4 (1:2) den Kürzeren.

Ein enttäuschter FCO-Betreuer Timo Markovski: „Legt man das Spielgeschehen im zweiten Durchgang als Messlatte an, dann hätten wir schon einen Punkt verdient gehabt.“

Er gab aber auch zu Protokoll, dass die Vereinigten von Coach Jörg Krug in der ersten Spielhälfte schon die spielbestimmende Mannschaft war und hier durchaus mehr als die Treffer von Marius Crede (13.) und Waldemar Mezler (43.) hätten erzielen können. Dazwischen keimte bei den Hausherren neue Hoffnung auf, als Nils Dirich (26.) zum zwischenzeitlichen Gleichstand traf, wobei unmittelbar nach der Gästeführung die Elsinger gar ausgleichen oder in Führung gehen konnten, jedoch zwei Top-Chancen kläglich vergaben.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Platzherren von Trainer Marc Segner dann kämpferisch deutlich stärker, machten mächtig Dampf, offenbarten jedoch weiterhin Abschlussschwächen. Zudem haderten sie mit dem Unparteiischen. Denn beim dritten Weidelsburger Tor stand ihrer Meinung der Schütze Matthias Klapp (82.) klar im Abseits.

Oberelsungen präsentierte sich anschließend mit der Alles-oder-Nichts-Taktik und belohnte sich dafür mit dem 2:3-Anschlusstreffer durch Jannik Kellner (88.).Nun stürmten die Elsinger mit Mann und Maus, wollten den Ausgleich - und liefen prompt ins offene Messer. Einen schulmäßigen Konter schloss Marius Crede (90.) mit dem vierten FSG-Treffer ab.

Ersen

Den fünften Heimsieg konnte der TSV Ersen in der Fußball-Kreisoberliga verbuchen. Die Gelb-Schwarzen setzten sich gegen den SSV Sand II mit 3:0 (0:0) durch.

Bis zur Pausenerfrischung konnten einen die Zuschauer leid tun. Bis dahin bekamen sie von beiden Mannschaften ganz schwache Leistungen geboten, prickelnde Straf- oder Torraumszenen blieben absolute Mangelware.

Nach dem Seitenwechsel nahmen dann die Platzherren aber das Heft in die Hand und zogen durch die Treffer von Dominik Heuser (51.) mit einem 20-Meter-Freistoßhammer und Robert Patas (57.) in Front. Damit waren sie jedoch noch nicht durch. Denn die Sander besaßen anschließend zwei so genannte Hundertprozentige, die sie aber leichtfertig vergaben - und dementsprechend resignierten. Ersen hätte dies mit mehr als dem Tor von Jonas Bringmann (83.) bestrafen können.

Westuffeln

Einen weiteren Dämpfer im Aufstiegsrennen der Fußball-Kreisoberliga musste die SG Schauenburg schlucken. Sie musste sich bei der SG Obermeiser/Westuffeln mit einem 2:2 (0:1) zufrieden geben.

Die Gäste besaßen im ersten Durchgang optische Vorteile, konnten sich bis auf eine Ausnahme jedoch keine hochkarätigen Einschussmöglichkeiten erarbeiten. Die Ausnahme: der Treffer von Nils Heinemann (9.) in Abstaubermanier aus dem Gewühl heraus.

Den Sack für Schauenburg hätte Christian Lies (62.) zumachen können. Doch brachte er das Kunststück fertig, aus kürzester Distanz das Ziel zu verfehlen. Das bestraften die in Durchgang zwei stärkeren Platzherren durch die Treffer von Patrick Ahl (67.) per Kopf und Sascha Fitzenreiter (88.). Doch Obermeiser/Westuffeln freute sich zu früh, leistete sich einen kapitalen Abwehrschnitzer, den Dennis Kellner (90.+1) mit dem Ausgleich bestrafte.

Carlsdorf

Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisoberliga, der TSV Zierenberg, wurde beim noch sieglosen Schlusslicht TSV Carlsdorf seiner Favoritenrolle gerecht. Die Warmetaler von Trainer Daniel Schmidt behielten am Carlsdorfer Heideweg klar mit 5:0 (4:0) die Nase vorne. Platzherren-Fußballchef Dirk Deichmann suchte nicht nach Ausflüchten und redete nicht lange um den heißen Brei herum: „Die Zierenberger haben eindrucksvoll gezeigt, warum sie Tabellenführer sind.“

Trotz der Niederlage machte Deichmann seinen Gelb-Schwarzen keinen Vorwurf. „In der ersten halben Stunde haben wir gut mitgespielt, gut dagegen gehalten und hatten durchaus auch Chancen.“

Mit einem Abstaubertor brachte Daniel Dzaja (9.) die Gäste in Front, die dann innerhalb von zehn Minuten durch Martin Stück (32.) und einem Doppelschlag von Ante Grgic (38., 42.) das Signal noch vor der Pause auf Grün stellten.

Nach dem Seitenwechsel setzten die Zierenberger zwar weiterhin die Akzente, ohne jedoch diese Dominanz in weitere Treffer umsetzen zu können. Dies besorgte dann Martin Stück (80.) mit einem direkt verwandelten Freistoß.

Grebenstein

Im Duell der Verbandsligareserven fegte der Tuspo Grebenstein II im heimischen Sauertal dem FSV Dörnberg II mit 9:1 (3:0) vom Rasen.

Ein rundum zufriedener Platzherrentrainer Harald Westermann: „Bei uns lief heute alles bestens zusammen, wobei wir es aber auch mit einem Gegner zu tun hatten, der stark ersatzgeschwächt in die Aufgabe gehen musste. Zu dem musste ihr gefährlichster Stürmer Andreas Schulze verletzungsbedingt schon nach 21 Spielminuten vom Feld.“

Danach eröffnete Karim Belarbi (25.), der noch einmal traf (63.), den Tuspo-Torreigen. „Alle Neune“ tüteten dann Tobias Möller (37., 44., 57.), Seyid Burhan (52.), Erik Hartung (75.) und Fabian Beutekamp (77., 86.) ein. Den Chancen nach hätte es auch ein zweistelliges Tuspo-Schützenfest werden können. Den FSV-Ehrentreffer erzielte Paul Eichel (81.)

Balhorn

Das Nachbarschaftsduell in der Fußball-Kreisoberliga zwischen dem SV Balhorn und der SG Elbetal entschieden die gastgebenden Distelberger mit 1:0 (1:0) zu ihren Gunsten.

Bis wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff hätten die Zuschauer eigentlich ihr Eintrittsgeld zurück bekommen müssen. Denn was beide Mannschaften bis dahin boten, hatte wenig mit einem Fußballspiel zu tun, verdiente eher das Etikett „Kick and rush.“

Dann besannen sich die Platzherren doch auf ihr Können, gaben kurz Vollgas und belohnten sich dafür mit der 1:0-Führung durch Alexander Wicke (43.) nach einem Musterpass von Andreas Harbusch.

Nach der Pause präsentierten sich dann auch die Elbetaler kämpferisch aus einem anderen Holz geschnitzt, ohne jedoch das Blatt wenden zu können. Die klareren Chancen hatten die Balhorner. (ihx)