Holzhausen verliert Keeper, Spitze und Spiel

Kreisliga A: Schachten/Burguffeln stößt den TSV vom Thron

+ Perfekte Schusshaltung: Christian Goihl erzielte das dritte Tor für Deisel beim 5:0 in Fürstenwald. Foto: Hofmeister

hofgeismar/wolfhagen. Wieder ein Führungswechsel an der Tabellenspitze in der Fußball-Kreisliga A. Weil Holzhausen gegen Schachten/Burguffeln mit 2:3 die erste Saisonniederlage kassierte, ist der TSV Deisel durch ein furioses 5:0 in Fürstenwald wieder um einen Punkt vorbeigezogen. Verfolger Schöneberg konnte den Patzer des bisherigen Spitzenreiters Holzhausen nicht nutzen und unterlag Calden/M. II mit 0:2. Diemeltal 08 behielt mit 5:3 gegen Wolfhagen die Oberhand. Schlusslicht Balhorn II musste sich knapp mit 3:4 Immenhausen II geschlagen geben.