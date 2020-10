Hombressen/Udenhausen gelingt erster Auswärtssieg

VERBANDSLIGA SG gewinnt in Ehrenberg 2:1 – Siebert und M. Hecker treffen

+ © Privat Schoss das Siegtor für die SG: Michel Hecker, hier ein Archivbild traf in Ehrenberg zum 2:1 für die SG Hombressen/Udenhausen. © Privat

Ein Sonntagsausflug für die SG Hombressen in die Rhön, der sich für die Verbandsligafußballer in dreifacher Hinsicht gelohnt hat. Denn es gelang mit dem 2:1 (0:0) bei der SG Ehrenberg der erste Saisonsieg. Außerdem war es der erste Punktspieldreier im Jahr 2020 und der allererste Auswärtssieg in der Verbandsligahistorie.