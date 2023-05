SG entscheidet Aufstiegsrennen

Von: Michael Wepler

Teilen

Brachte sein Team zurück: Hombressen/Udenhausen Jonas Hampe (rechts) erzielte das 1:1. © Raphael Wieloch

Hombressen – Was war das für ein Saisonabschluss vor heimischem Publikum für die SG Hombressen/Udenhausen, die am vorletzten Spieltag der Fußball-Gruppenliga das Verfolgerduell gegen den KSV Hessen Kassel II durch zwei späte Tore von Jacob Dittmer und Nils Hofmeyer mit 3:1 (1:1) gewann.

Damit machten die Vereinigten Reichensachsen, das sein Heimspiel gegen Heiligenrode mit 4:2 gewann, zum Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga, während Hessen Kassels Zweite den Umweg über die Relegation gehen muss.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich der zum Saisonende scheidende SG-Trainer Carsten Lakies über den fünften Sieg seiner Elf in den letzten sechs Spielen: „Wir haben erstmals gegen eine Mannschaft aus dem Spitzenduo der Liga gewonnen und gezeigt, dass wir mit diesen Mannschaften auf Augenhöhe spielen können.“

Das erste Ausrufezeichen in diesem gutklassigen Spitzenduell setzte die Reserve des Regionalligisten, die durch einen Schuss des Ex-Regionalligastürmers Sebastian Schmeer früh mit 0:1 in Führung ging (8.). In einem ausgeglichenen Spiel fiel nach einem Konter der Ausgleich. Christoph Geule hatte in den Strafraum gepasst, wo der Schuss von Dominik Lohne abgeblockt wurde. Der Ball kam danach zu Jonas Hampe, der von der halbrechten Strafraumgrenze mit einem Kunstschuss in die linke obere Ecke traf (25.). Mit dem 1:1-Gleichstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Kurz nach der Pause hatte Tom Marschatz die große Chance auf den Führungstreffer, zielte jedoch auf Höhe des Elfmeterpunktes am Tor vorbei (48.). Auf der Gegenseite verfehlte Ilias El Hammiri das Tor und scheiterte wenig später an Luca Ilenburg (51., 57.). In der 60. Minute blieb Hampe nach einem Foul von Niklas Schade am Boden liegen und musste behandelt werden. Nach Rücksprache mit seinem Assistenten zeigte der Schiedsrichter die Ampelkarte.

In der Schlussphase hatte die SG dann das bessere Ende für sich, weil nach einem Geule-Pass auf die rechte Strafraumseite Lohne abzog und nach dem von Jakob Braun abgewehrten Schuss Dittmer zum 2:1 zur Stelle war (87.). Nils Hofmeyer setzte den Schlusspunkt (90. +5). (Michael Wepler)