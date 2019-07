Hombressen/Udenhausen gewinnt Wasserschlacht

+ © Hofmeister Die Spritzigkeit fehlte in Hohenkirchen keineswegs: Die Espenauer Felix Höf und Fabian Stenzel attackieren Hombressens Steffen Lüdicke. © Hofmeister

Wasser marsch! Das Kreispokalspiel zwischen Espenau und Hombressen/Udenhausen litt unter schlechten Platzverhältnissen. Dauerregen hatte den Platz in Hohenkirchen in schweres und nasses Geläuf verwandelt. Mehrmals blieb der Ball in Pfützen stecken. Da der Regen erst kurz nach der Pause aufhörte, war kaum ein vernünftiges Spiel möglich. Die Partie zwischen Diemeltal und Holzhausen wurde wegen des miserablen Wetters gar nicht erst angepfiffen und wird am Sonntag, 16 Uhr, in Holzhausen nachgeholt.