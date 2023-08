Philosophie bereits verinnerlicht

Von: Ralf Heere

Teilen

Harmoniert gut mit Lorenzoni: Hombressen/Udenhausens Angreifer Dominik Lohne (rechts). © Raphael Wieloch

Hombressen/Udenhausen – Recht erwartungsfroh geht die SG Hombressen/Udenhausen in die neue Saison der Fußball-Gruppenliga und das erste Auswärtsspiel beim Neuling VfL Wanfried am Sonntag um 15 Uhr. Und es ist gleich die weiteste Auswärtsfahrt, nachdem Melsungen wieder in die andere Gruppe eingeteilt wurde.

Deswegen setzt die Spielgemeinschaft auch einen Fanbus ein. Im Werrastadion ist mit einer sehr stimmungsvollen Kulisse zu rechnen, wo die heimischen Fans der Gruppenligapremiere ihres VfL entgegenfiebern.

Von dieser Tatsache weiß auch der neue SG-Spielertrainer Nicolai Lorenzoni: „Der Gegner wird euphorisch an die Sache herangehen, da müssen wir schon aufpassen.“ Aber das Spiel der SG wird sich nicht am Gegner orientieren. Da gibt es einen klaren Plan und der kann nur sein, die drei Punkte aus dem Werra/Meißner-Kreis mit nach Hause zu nehmen und damit den eigenen Anhängern eine fröhliche Rückfahrt zu bescheren.

Innerhalb der kurzen Zeit, in der Lorenzoni mit der Mannschaft zusammenarbeitet, hätte sie schon mehr von seiner Philosophie umgesetzt, wie er erwartet hätte. Besonders angetan ist der Ex-Baunataler und frühere Regionalligakicker von dem Testspiel am vergangenen Sonntag gegen den OSC Vellmar.

Da hätte die Abwehr über 70 Minuten ganz sicher gestanden, und erst nach Umstellungen sei die 3:1-Führung noch aus den Händen geglitten. Sein Team sei bereit und gut vorbereitet auf den Saisonstart.

Lorenzoni will noch nicht davon sprechen, dass er eine feste erste Elf habe, aber in Gedanken hat er sich schon darauf festgelegt, wer bei ihm zur Stammformation gehört. Auffällig beim Sieg im Kreispokal gegen Schauenburg war, dass Lorenzoni mit seinem Co-Trainer Dominik Lohne auf dem Platz gut harmoniert, und beide waren gegen den OSC gar nicht dabei – mit ihnen würde die SG also noch mehr Offensivpower auffahren.

Der Trainer des VfL Wanfried, Alexander Henke, wird von seinem Verein wie folgt zitiert: „Wir sind nicht in die Gruppenliga aufgestiegen, um dort als Punktelieferant zu dienen. Wir wollen mit unserer Art Fußball jeden Gegner vor Herausforderungen stellen.“ Diese wird die Spielgemeinschaft am Sonntag annehmen. (Ralf Heere)