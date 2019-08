Hombressen/Udenhausen spielt 2:2 in Melsungen

Erster Punktgewinn im zweiten Auswärtsspiel der Fußball-Verbandsliga für die SG Hombressen/Udenhausen. Das Duell der Gruppenligameister endete bei der Melsunger FV 08 mit 2:2 (1:1).

Erneut von einer großen Fanschar aus Hombressen und Udenhausen unterstützt gaben die Vereinigten zunächst klar den Ton an in der Bartenwetzerstadt. Nico Siebert scheiterte nach sieben Minuten erstmals am guten FV-Schlussmann Luca Graf, der sein Debüt im Melsunger Dress feierte. Nach 14 Minuten hatte Siebert noch eine gute Möglichkeit. Dann verpasste Nils Hofmeyer nach einem Eckball das Tor nur knapp. Die Siemers-Elf hatte sich warm geschossen und in der 25. Minute mussten sie führen, aber Oliver Speer schoss einen Abpraller am leeren Tor vorbei. Der neue Melsunger Trainer Peter Wefringhaus stellte um und nach einer halben Stunde fand nun auch die Heimelf statt, die die erste Chance gleich eiskalt nutzte. Eine Hereingabe von Artur Radig drückte Leon Koch zur Führung über die Torlinie. Nun hatte die SG Glück nicht höher in Rückstand zu geraten, weil ein Heber von Gianotti nur knapp sein Ziel verfehlte. Trotzdem hochverdient der 1:1-Pausenstand für die SG, wenn auch mit Hilfe der Gastgeber. Eine Hereingabe von Christoph Geule wurde nämlich von Radig (43.) ins eigene Netz befördert. Seeger parierte dann noch einen Kopfball der Melsunger in der Nachspielzeit.

Optimaler Start in den zweiten Durchgang für den Neuling. Nils Hofmeyer erzielte mit einem Nachschuss das 1:2 (48.). Die Partie wurde ruppiger, bot aber auch weiterhin Torchancen auf beiden Seiten. SG-Stürmer Dominik Lohne scheiterte an Graf und SG-Schlussmann Seeger parierte einen scharfen Fernschuss. Eine Unkonzentriertheit in der Abwehr der Vereinigten bescherte den Gastgebern das 2:2 (66.) durch Maximilian Kördel. zyh