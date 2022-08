Mentale Stärke ist gefragt

Von: Ralf Heere

Hat sich zurückgemeldet: Jonas Hampe (links) von der SG Hombressen/Udenhausen. © Andreas Fischer

Hombressen/Udenhausen – Beim TSV Heiligenrode geht es jetzt am Sonntag (15 Uhr) los für die SG Hombressen/Udenhausen in der Fußball-Gruppenliga. Der Gegner ist schon auf Betriebstemperatur und hat mit dem 1:0-Erfolg in Rothwesten ein Ausrufezeichen gesetzt und damit an die starke Rückrunde der Vorsaison angeknüpft.

Die Spielgemeinschaft weiß, dass sie da einiges erwartet auf dem Kunstrasenplatz – dieser Belag ist ja nicht so besonders beliebt bei den SG-Akteuren. Aber es gab eine weitere Woche zum Kennenlernen zwischen Trainer Carsten Lakies und seiner neuen Truppe und daran, dass die ganze Mission ins Unbekannte geht, hat sich auch nichts geändert. Nur fest steht: Dieser Härtetest in Heiligenrode kann Aufschlüsse geben darüber, wo sich der Verbandsligaabsteiger einzuordnen hat und dass die Gegner alle hoch motiviert sind, hat Mitabsteiger Türkgücü in Calden auch schon am ersten Spieltag erfahren.

Es kommt auch auf mentale Stärke an und die will das Team aus Hombressen und Udenhausen zeigen bei ihrem Gastspiel im Niestetal. Dort ist sie seit dem Aufstieg 2019 nicht mehr im Einsatz gewesen, aber auch die damalige 2:3-Niederlage gilt als Warnung vor Sonntag, einen Selbstläufer erwartet im Lager der Spielgemeinschaft sowieso niemand. Zuletzt hat die Vorbereitung durch den tragischen Todesfall in Udenhausen etwas gelitten. Die Partie gegen Grebenstein wird am 14. September nachgeholt.

So blieb es bei zwei Testspielen und zwei Pokaleinsätzen für die SG, bei der sich ja zumindest Jonas Hampe wieder zurückgemeldet hat. Ein Einsatz von Torjäger Dominik Lohne ist auch wieder wahrscheinlicher geworden.

Heiligenrode hat aus der letzten Saison vier Spiele hintereinander daheim gewonnen und dabei kein Gegentor zugelassen. Hombressen/Udenhausen will also den Serienbrecher spielen und selber ein Ausrufezeichen setzen, denn das wäre ein Erfolg beim TSV nach den letzten Erkenntnissen. (Ralf Heere)