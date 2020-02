Hoof/Sand/Wolfhagen zum Kellerduell in Darmstadt

HSG-Handballerinnen stehen unter Druck

Nele Bittdorf und ihre HSG-Mitspielerinnen stehen vor einer ganz wichtigen Partie im Abstiegskampf.

Jetzt bloß nicht patzen- so lautet die Devise der Oberliga-Handballerinnen der HSG Hoof/Sand/Wolfhagen. Am Samstag bestreitet die Sieben von Chris Ludwig nach der Karnevalspause ihr Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht TSG Darmstadt. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. „Da müssen unbedingt zwei Punkte her, sonst wird es eng“, betont der HSG-Coach. Gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf darf sich seine Sieben, derzeit auf dem vorletzten Tabellenrang, keine Schwäche leisten. Das Schlusslicht wolle man auf keinen Fall unterschätzen. „Wir müssen von Beginn an hochkonzentriert zu Werke gehen, damit wir nicht wie im Hinspiel unter die Räder geraten.“