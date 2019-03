HSC entscheidet spannendes Spiel knapp für sich

Zierenberg – Die Zierenberger Bezirksoberliga-Handballer scheinen Geschmack an spannenden und knappen Ergebnissen gefunden zu haben. Gegen den Tabellenvorletzten, Tuspo Waldau, gewannen sie mit 27:26 (11:14).

Dabei sah es zu Beginn nicht gut aus für den HSC. Die Gäste aus Waldau kamen gut ins Spiel, zeigten eine kompakte Abwehr und stellten die Hausherren vor ernste Probleme. Bereits in der achten Minute führten die Waldauer verdient mit 5:2. Die HSC-Abwehr stand nicht, und in der Offensive wurden viele Chancen vergeben. Erst in der 55. Minute konnte Zierenberg durch ein Tor von Matthias Spangenberg ausgleichen. Nun ging es im Sekundentakt hin und her. So fiel der Ausgleich zum 25:25 gerade einmal vier Sekunden nach dem Führungstreffer der Gäste.

In der Schlussphase stellte HSC-Trainer Thomas Dittrich auf eine offensive Abwehrum und brachte so Waldau in Bedrängnis, das so mehr Probleme hatten und das Spiel noch aus der Hand gaben.

Zierenberg: Zimmermann (Tor), Richter, Barthel, Weber, Schnitzer 8, M. Kunz 6, Stiegenroth, Rode 6/1, Spangenberg 3, D. Kunz 1, Eckhardt 3, Pfeiffer